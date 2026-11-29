España atraviesa este domingo 29 de noviembre una jornada electoral clave, con elecciones generales que definirán la composición del Congreso de los Diputados y del Senado y el futuro político del país.
España vota: la participación alcanzó un récord histórico durante la mañana
Más de 38,6 millones de ciudadanos están habilitados para elegir a los integrantes del Congreso y el Senado. A las 14, la participación llegó al 45,74%, más de cinco puntos por encima de 2023.
En los primeros datos oficiales, la participación alcanzó el 45,74% a las 14 (hora local), un registro que marca un récord histórico y supera en más de cinco puntos el porcentaje de los últimos comicios generales, celebrados en julio de 2023.
Según los datos difundidos por el Ministerio del Interior y publicados por el diario El País, hasta ese momento habían concurrido a las urnas más de 16 millones de ciudadanos. En las elecciones de 2023, la participación a la misma hora había sido del 40,48%.
La convocatoria electoral tiene como protagonistas a las principales fuerzas políticas españolas: el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), encabezado por el presidente Pedro Sánchez; el Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo; Vox, con Santiago Abascal, y las distintas formaciones de izquierda y regionalistas que buscan representación parlamentaria.
Más de 38,6 millones de personas están habilitadas para votar en estos comicios, que definirán los 350 integrantes del Congreso de los Diputados y 209 senadores. El resultado determinará el equilibrio de fuerzas en las Cortes Generales y las posibilidades de conformar el próximo gobierno.
Récord de participación
El primer avance oficial de participación mostró una movilización superior a la registrada en las últimas elecciones generales. El 45,74% contabilizado a las 14 representa casi cuatro puntos más que el anterior máximo histórico para esa franja horaria, registrado en junio de 1993, cuando había votado el 42% del electorado.
El incremento también se reflejó en Cataluña, donde la participación llegó al 45,24% a las 14. La cifra superó en 8,46 puntos porcentuales el registro de las elecciones generales de julio de 2023, cuando había alcanzado el 36,78%.
Barcelona encabezó los datos de participación dentro de esa comunidad autónoma, con el 45,70%, seguida por Tarragona, con el 45,3%; Girona, con el 43,3%, y Lleida, con el 42,1%.
La concurrencia a las urnas estuvo acompañada por largas filas en distintos centros de votación. En el barrio barcelonés de Poblenou, algunos electores debieron esperar hasta 45 minutos para emitir su sufragio, mientras que en Madrid también se registraron demoras en determinados establecimientos.
Los candidatos votaron
Los principales referentes políticos participaron de la jornada durante la mañana y aprovecharon sus apariciones públicas para convocar a la ciudadanía.
Pedro Sánchez, candidato del PSOE y actual presidente del Gobierno, destacó la movilización electoral y habló de una «movilización histórica». Por su parte, Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular, pidió a los españoles que votaran «sin miedo» y «con memoria».
Santiago Abascal, líder de Vox, también llamó a una participación masiva. Incluso se dirigió a quienes habitualmente no concurren a votar y les pidió que se acercaran a los colegios electorales.
En tanto, Ada Colau, referente del Frente Amplio, y la candidata de Podemos, Irene Montero, también participaron de la jornada. Colau sostuvo: «Las mujeres hoy no van a estar calladas», mientras que Montero remarcó que el voto es un derecho conquistado con mucho esfuerzo.
Cuándo se conocerán los resultados
La jornada electoral continuará con un segundo avance de participación, previsto para las 18, con información sobre la cantidad de ciudadanos que hayan votado hasta ese momento.
Los colegios electorales de la península y Baleares cerrarán a las 20, mientras que en Canarias la votación se extenderá una hora más, debido a la diferencia horaria. Una vez finalizado el sufragio comenzará el escrutinio de las papeletas.
Los primeros resultados provisionales se difundirán durante la noche, a partir de las 21, cuando hayan cerrado todos los centros de votación del país. El Gobierno tiene previsto ofrecer información oficial sobre el recuento y la distribución de escaños a medida que avance el escrutinio.
La elección se desarrolla en un escenario político fragmentado, en el que ninguna fuerza tiene garantizada por anticipado la posibilidad de gobernar en solitario. Por eso, además de la cantidad de votos que obtengan PSOE y PP, será determinante el desempeño de Vox y de las fuerzas minoritarias para definir los posibles acuerdos parlamentarios.
El resultado de este domingo marcará el rumbo político de España y determinará las negociaciones para la conformación del próximo Ejecutivo.