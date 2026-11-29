Elecciones

España ante una jornada clave: candidatos, debate y el peso extranjero

Con más de medio millón de habilitados en Argentina, el voto en el exterior emerge como un factor determinante frente a una contienda electoral muy reñida. Sánchez buscará ganarse una vida más ante un Feijóo que tendría la primera minoría y una mejor ventaja que en 2023 para formar gobierno.