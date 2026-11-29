La convocatoria anticipada a elecciones en España para este domingo 29 de noviembre, conocida bajo el numerónimo 29-N, disolvió la XVI legislatura de las Cortes Generales de forma prematura.
España ante una jornada clave: candidatos, debate y el peso extranjero
Con más de medio millón de habilitados en Argentina, el voto en el exterior emerge como un factor determinante frente a una contienda electoral muy reñida. Sánchez buscará ganarse una vida más ante un Feijóo que tendría la primera minoría y una mejor ventaja que en 2023 para formar gobierno.
El anuncio oficial fue realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras un fin de semana de reflexión motivado por el rechazo en el Congreso de los Diputados de los reales decretos leyes 26/2026 y 27/2026 en materia de vivienda, sumado a intensas manifestaciones sociales, tensiones por la crisis migratoria e investigaciones judiciales que desgastaron la estabilidad de la coalición gubernamental.
Sánchez justificó la decisión en la necesidad de movilizar al electorado y buscar una mayoría progresista más amplia frente a la alternativa de un gobierno del bloque opositor.
Candidaturas y tendencias
En cuanto a las estimaciones de voto, los análisis socioeconómicos de Funcas y los sondeos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) destacan comportamientos clave en segmentos específicos del electorado
En el ámbito de los votantes de origen latinoamericano, el CIS señala que en 2023 el 66 % optaba por opciones de izquierda, cifra que actualmente se sitúa en torno al 50 %.
Por su parte, entre las personas recién nacionalizadas se observa un crecimiento hacia la derecha y la ultraderecha, con aproximadamente un tercio que expresa su intención de votar al Partido Popular y otro tercio a Vox.
Según los datos de Data10/Okdiario el 23 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo con Partido Popular (PP) cuenta con 31.8% de intención de voto, por delante del 28.3% de Pedro Sánchez y PSOE. Vox de Santiago Abascal alcanzó el 18.4%.
Las cifras son casi idénticas a las de GESOP/The Adelaide Review, mientras que AtlasIntel/PollsterGraph ubica a Sánchez por encima con 29.8% ante el 29.1% de Feijóo.
La lista de candidatos
Los cinco principales:
- Alberto Núñez Feijóo – Partido Popular (PP)
- Pedro Sánchez – Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
- Santiago Abascal – Vox
- Ada Colau – Frente Amplio (coalición integrada por Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Comuns, entre otros)
- Irene Montero – Podemos
Otros candidatos:
- Gabriel Rufián – Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
- Míriam Nogueras – Junts per Catalunya (Junts)
- Oskar Matute – Euskal Herria Bildu (EH Bildu)
- Maribel Vaquero – Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV)
- Néstor Rego – Bloque Nacionalista Galego (BNG)
- Cristina Valido – Coalición Canaria - Municipalistas Primero Canarias
- Àgueda Micó – Compromís: Front Valencià
- Luis Campos – Unidad del Pueblo Canario
- Carme Gomila – Ara Més - Front Ampli
El voto extranjero y en el extranjero
Sobre una población total que roza los 50 millones de habitantes, el censo electoral oficial registra a 38.728.356 personas habilitadas para votar.
Cerca de dos millones de personas nacidas en Latinoamérica y nacionalizadas españolas integran el padrón, representando alrededor del 5 % del electorado general, lo que refleja un incremento significativo de casi medio millón de electores respecto a los comicios de 2023.
En Argentina, el impacto es especialmente notorio: más de 520.000 ciudadanos españoles estuvieron inscritos y habilitados para participar en estas elecciones generales.
Las políticas del actual oficialismo que “abraza” la figura de los inmigrantes no han sido un elemento menor desde la oposición a la hora de discutir sobre la eventual influencia en la votación y poniendo en tela de juicio los requisitos para la consideración de ciudadanos españoles.
El formato de gobierno y un antecedente vigente
A diferencia de los sistemas presidenciales republicanos de América Latina, España es una monarquía parlamentaria, lo que significa que la ciudadanía no elige directamente al presidente del Gobierno.
En las urnas se eligen los 350 diputados del Congreso y 209 senadores. Por ello, la fuerza más votada o con mayor número de bancadas no obtiene automáticamente la jefatura del Ejecutivo si no logra tejer alianzas parlamentarias.
Para ser proclamado presidente el candidato requiere mayoría absoluta, es decir, alcanzar al menos 176 votos afirmativos de los 350 diputados en la primera votación.
Si no se alcanza la mayoría absoluta, 48 horas después se realiza una segunda votación en la que solo se requiere mayoría simple (más votos a favor que en contra). En esta instancia las abstenciones cobran un valor estratégico clave.
Tras la constitución de las nuevas Cortes Generales, el rey Felipe VI recibe en el Palacio de la Zarzuela a los representantes de los grupos parlamentarios para constatar qué aspirante reúne apoyos suficientes.
El Monarca propone formalmente a un candidato a través de la Presidencia del Congreso. Luego, el candidato expone su programa político ante la Cámara Baja, debate con los portavoces y se somete a la votación de investidura en primera o segunda vuelta.
Si obtiene la confianza, el Rey lo nombra presidente mediante Real Decreto publicado en el BOE, tras lo cual el presidente jura o promete el cargo y nombra libremente a su gabinete. Si el candidato no logra la investidura, se abre un plazo de dos meses desde la primera votación; si ningún postulante logra la confianza en ese lapso, el Rey disuelve las Cámaras y convoca a nuevas elecciones automáticas.
El funcionamiento de este sistema quedó reflejado en las elecciones generales de julio de 2023. En aquella oportunidad, aunque el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo obtuvo la mayor cantidad de escaños (138 diputados frente a 121 del PSOE), no logró los apoyos parlamentarios para la investidura.
En cambio, Sánchez fue investido presidente del Gobierno al articular una coalición multicultural y pluripartidaria que sumó 179 votos a favor, alcanzando la mayoría absoluta mediante acuerdos entre el PSOE, PSC, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG.