España cerró este jueves el plazo para votar por correo de cara a las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre. Un total de 1.099.687 solicitudes fueron admitidas por las autoridades, según informó la empresa pública Correos.
España: casi 1,1 millones de personas solicitaron votar por correo antes de las elecciones generales
El plazo para depositar las papeletas venció este jueves, luego de una prórroga de la Junta Electoral Central. La cifra representa un 11,47% más que en 2019, pero un 58% menos que en 2023.
La cifra representa un incremento del 11,47% respecto de los comicios generales del 10 de noviembre de 2019. Sin embargo, supone una caída del 58,07% en comparación con las elecciones del 23 de julio de 2023, cuando la convocatoria en pleno verano impulsó un volumen extraordinario de sufragios por esta modalidad.
Del total de solicitudes admitidas, 735.583 fueron gestionadas en las oficinas postales y otras 364.104 se tramitaron a través de la página web de Correos.
Una prórroga para completar el voto postal
El plazo para depositar las papeletas vencía inicialmente el miércoles 25 de noviembre, pero la Junta Electoral Central (JEC) resolvió extenderlo un día más para facilitar la participación de los electores.
De esta manera, quienes habían solicitado previamente esta modalidad pudieron entregar sus sobres en las oficinas de Correos hasta las 14 de este jueves, hora de España (10 de la mañana en Argentina), dentro del horario habitual de atención.
La fecha límite para solicitar el voto por correo había finalizado el pasado 19 de noviembre. Por lo tanto, la ampliación no habilitó nuevos pedidos, sino que permitió completar el trámite a quienes ya estaban inscriptos para sufragar a distancia.
Los requisitos para emitir el sufragio
Para depositar el voto, los electores debieron presentarse personalmente en una oficina postal y acreditar su identidad mediante el Documento Nacional de Identidad (DNI), el pasaporte o el permiso de conducir.
También se permitió utilizar el DNI digital a través de la aplicación oficial MiDNI, de la Policía Nacional, sin necesidad de presentar el documento físico.
En los casos en que el votante no pudiera trasladarse hasta una oficina, podía autorizar a otra persona para realizar la entrega. Para ello, debía presentar una autorización firmada, acompañada por una copia de su documento de identidad y otra del documento de quien efectuara el trámite.
Desde Correos informaron que deberán garantizar que todos los sobres con los votos lleguen a las correspondientes mesas electorales durante la jornada del domingo 29 de noviembre.
Con el cierre del voto postal, España se encamina a una nueva jornada de elecciones generales, en la que se definirá la composición de las Cortes Generales.