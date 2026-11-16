El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, recibió este lunes en Madrid a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, con quien abordó la defensa de la democracia frente a la "amenaza ultraderechista", a menos de dos semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre en España.
Pedro Sánchez recibió a Lula da Silva en vísperas de las elecciones presidenciales
El presidente brasileño expresó su respaldo político al líder del PSOE durante un encuentro en Madrid marcado por la cercanía de las elecciones generales españolas.
Lula viajó a España para apoyar al líder del partido socialista (PSOE) ante la cita electoral.
El mandatario brasileño llegó procedente de Filipinas, donde participó en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), y estaba previsto inicialmente que participara en un acto de apoyo a Sánchez, organizado por el PSOE.
Pero el acto se suspendió debido a una afonía del presidente brasileño, aunque finalmente los dos protagonizaron una conversación fuera de Moncloa en un diálogo organizado también por el partido socialista, reportó el sitio DW y supo la Agencia Noticias Argentinas.
Ejes del diálogo en Madrid
En el encuentro, "los dos mandatarios han abordado el futuro de las Naciones Unidas y la importancia de defender las instituciones democráticas y la cohesión social frente a la amenaza ultraderechista", aseveró una nota de prensa de la Presidencia española.
Además, en esa reunión posterior fuera de Moncloa, conversaron sobre "la situación de la izquierda occidental y el modelo progresista que defienden, basado en la mejora de las condiciones laborales y una fiscalidad justa como mecanismos para generar prosperidad", afirmó el PSOE en una nota de prensa.
Unas elecciones ajustadas que Sánchez espera remontar
Sánchez se mostró confiado en ganar las elecciones, pese a que las encuestas lo sitúan por detrás de la derecha en intención de voto.
De ganar, la derecha podría necesitar del apoyo de la extrema derecha para formar gobierno. Sánchez está aludiendo en la mayoría de sus mítines a la victoria de Lula en Brasil en las presidenciales, al subrayar que si él pudo remontar (en la segunda vuelta), también es posible que el PSOE venza en estos comicios.
Lula ganó sorpresivamente el balotaje presidencial a finales de octubre ante el senador conservador Flávio Bolsonaro, que había encabezado la votación en la primera vuelta.
"Ocurrió en Brasil. Acaba de ocurrir en Estados Unidos (en las elecciones de medio mandato). Y ocurrirá pronto en España. La ola ultra a la que pretenden subirse" la derecha y la extrema derecha en España "ya no crece: se desmorona", afirmó Sánchez.