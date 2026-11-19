España

Pedro Sánchez ratificó su permanencia al frente del Ejecutivo pese a las críticas de la oposición

El líder socialista enumeró las contingencias atravesadas desde la pandemia hasta los últimos episodios climáticos y judiciales para justificar su gestión. Cuestionó al Partido Popular por exigir su salida y remarcó el acompañamiento brindado a las víctimas.