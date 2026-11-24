El Gobierno de España aprobará este martes una nueva ampliación de los permisos remunerados por nacimiento y cuidado de hijos, que pasarán de 19 a 20 semanas para cada progenitor.
España ampliará a 20 semanas los permisos remunerados por nacimiento y cuidado de hijos
El Gobierno de Pedro Sánchez aprobará este martes una semana adicional de licencia paga al 100% para cada progenitor, en el último Consejo de Ministros antes de las elecciones. Para las familias monoparentales, el beneficio pasará de 32 a 34 semanas.
Cómo funcionará la semana adicional
La iniciativa será formalizada durante el último Consejo de Ministros previo a las elecciones generales del próximo domingo, en cumplimiento del acuerdo de coalición suscripto entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar.
La reforma incorpora una semana adicional al permiso por cuidados, que se eleva de dos a tres semanas y podrá utilizarse de manera acumulada o fraccionada hasta que los niños cumplan ocho años.
Este período se suma a las 17 semanas de licencia por nacimiento, adopción o acogimiento disponibles durante el primer año de vida. De este modo, quienes decidan unificar ambos tramos contarán con 20 semanas consecutivas cubiertas con el 100% del salario.
La medida, que se implementará mediante un real decreto ley sujeto a la posterior convalidación de la Diputación Permanente, entrará en vigor una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y alcanzará a los hijos nacidos a partir de esa fecha.
Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, destacaron el alcance social de la norma y señalaron que busca consolidar derechos laborales y garantizar que ambos progenitores dispongan del mismo tiempo de crianza sin resignar ingresos ni oportunidades profesionales.
Beneficios para familias monoparentales
La normativa también contempla una mejora específica para los hogares monoparentales, cuyo período total remunerado se extenderá de 32 a 34 semanas. Al respecto, Díaz remarcó que una madre o un padre que cría en soledad no debe contar con menos tiempo de asistencia que una pareja para atender las necesidades del recién nacido.
Además, a las 20 semanas pagas se mantiene la posibilidad de añadir un permiso parental de ocho semanas sin goce de sueldo hasta los ocho años del menor.
El esquema español atravesó una transformación sostenida durante la última década hacia la equiparación de las licencias. Mientras que en 2016 los padres disponían de apenas dos semanas frente a las 16 de las madres, en 2019 la administración de Sánchez inició un cronograma progresivo que igualó ambos derechos en 16 semanas en 2021.
Posteriormente, en julio de 2025, el Ejecutivo amplió el permiso por nacimiento a 17 semanas y sumó dos semanas remuneradas por cuidados para adaptarse a la directiva europea de Conciliación, alcanzando las 19 semanas vigentes hasta esta nueva actualización.