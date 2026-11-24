Reforma laboral

España ampliará a 20 semanas los permisos remunerados por nacimiento y cuidado de hijos

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobará este martes una semana adicional de licencia paga al 100% para cada progenitor, en el último Consejo de Ministros antes de las elecciones. Para las familias monoparentales, el beneficio pasará de 32 a 34 semanas.