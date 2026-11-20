Miles de personas participaron este viernes de una jornada de protestas en distintas ciudades de Italia, en el marco de una huelga general de 24 horas contra las políticas económicas del gobierno de Giorgia Meloni. Los reclamos se centraron en la caída del poder adquisitivo, los salarios bajos y el encarecimiento del costo de vida.
Italia vivió una jornada de protestas con reclamos salariales y rechazo al gasto militar
La huelga de 24 horas reunió a trabajadores y estudiantes en las principales ciudades, con movilizaciones multitudinarias y algunos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
La convocatoria fue impulsada por organizaciones sindicales y reunió también a numerosos estudiantes, en coincidencia con el Día Internacional del Estudiante. Las manifestaciones se extendieron por decenas de localidades y, aunque en su mayoría fueron pacíficas, en algunos puntos se produjeron enfrentamientos con la policía.
Multitudinarias marchas
Las movilizaciones más numerosas tuvieron lugar en Roma y Bolonia, con una concurrencia estimada de al menos 50.000 personas en cada ciudad. En Nápoles se contabilizaron alrededor de 30.000 manifestantes, mientras que en Florencia participaron unos 20.000.
Maurizio Landini, uno de los principales referentes sindicales, aseguró que la convocatoria reunió a “más de un millón” de personas. Sin embargo, esa cifra no fue confirmada de manera independiente.
Los participantes expresaron su rechazo a las medidas económicas del Ejecutivo y reclamaron mejoras salariales, mayor protección del poder adquisitivo y políticas para aliviar el impacto del costo de vida.
Enfrentamientos y ocupaciones universitarias
Pese al desarrollo mayormente pacífico de las marchas, en Bolonia se registraron incidentes cerca de la sede de Confindustria Emilia. Un grupo de activistas intentó atravesar un cordón de seguridad y las fuerzas antidisturbios intervinieron para frenar su avance.
En Génova, estudiantes ocuparon instalaciones universitarias luego de una movilización en la que cuestionaron el aumento de los gastos cotidianos y las políticas de rearme.
También hubo protestas en Milán, donde activistas subieron al monumento ecuestre de Giuseppe Garibaldi, ubicado en la plaza Cairoli, y colocaron una bandera con un mensaje contrario a la militarización: “Si nos arman, no partimos”.
El gasto militar, otro eje del reclamo
Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con el incremento del presupuesto destinado a Defensa, que los sectores opositores estimaron en 14.000 millones de euros.
Los manifestantes reclamaron que esos fondos se orienten a políticas sociales, asistencia económica e inversiones productivas, en lugar de aumentar los recursos destinados al rearme.
En Turín, miles de personas marcharon bajo la consigna “El futuro es ahora. Huelga general”, mientras que en Florencia también participaron autoridades regionales y municipales.
Transporte y servicios afectados
La huelga alcanzó a trabajadores de los ámbitos público y privado y tuvo repercusiones en escuelas, hospitales, puertos, taxis y transporte urbano.
En distintas localidades se registraron complicaciones en los servicios de colectivos, tranvías y subtes, aunque se mantuvieron las prestaciones mínimas dispuestas por las autoridades. Los trenes y los vuelos quedaron excluidos de la medida de fuerza.
Las protestas también coincidieron con movilizaciones sindicales y estudiantiles en otros países europeos, entre ellos Francia, España, Portugal, Bélgica, Grecia y Reino Unido.