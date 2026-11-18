La crisis social que atraviesa Francia sumó un nuevo frente de conflicto: los propios policías antidisturbios salieron a las calles para reclamar mejores condiciones laborales y salariales. Cientos de efectivos participaron de una movilización en París y expresaron su malestar con la política del gobierno de Emmanuel Macron, en un contexto marcado por las protestas sindicales y estudiantiles.
Francia: policías antidisturbios se sumaron a las protestas y reclaman mejoras salariales
Cientos de agentes marcharon hacia el Ministerio del Interior para exigir aumentos de sueldo y una actualización del adicional por riesgo. El malestar también se refleja en un incremento de las consultas médicas, que dejó a varias unidades sin capacidad operativa.
La manifestación se concentró en la rotonda de los Campos Elíseos y avanzó hacia el Ministerio del Interior. La convocatoria fue impulsada por el sindicato Alliance y reunió a entre 400 y 500 agentes de distintas áreas de las fuerzas de seguridad, entre ellos integrantes de las compañías republicanas de seguridad (CRS), responsables de intervenir en movilizaciones y disturbios.
Los manifestantes reclaman una actualización de sus salarios y, especialmente, del complemento económico que reciben por el riesgo asociado a sus funciones. Una delegación fue recibida por autoridades del Ministerio, aunque la propuesta oficial no conformó a los representantes sindicales.
Agotamiento, consultas médicas y unidades afectadas
El conflicto no se limita a las manifestaciones públicas. En los últimos días, cientos de policías solicitaron consultas médicas para justificar su ausencia del servicio. Debido a las restricciones que rigen para las fuerzas de seguridad francesas, los agentes no tienen derecho a huelga, por lo que esta modalidad se convirtió en una forma de expresar su rechazo a las condiciones laborales.
Según los datos difundidos por las organizaciones policiales, alrededor de 1.200 integrantes de las CRS solicitaron revisiones ante los servicios de medicina laboral. Más de un millar de efectivos manifestaron encontrarse al límite de sus fuerzas.
La situación alcanzó a cerca de 25 compañías, con distintas consecuencias operativas. Una docena de unidades quedaron prácticamente sin actividad, mientras que en otras se registraron ausencias parciales. Entre los casos señalados figura la CRS 8, una unidad de intervención especializada, donde 51 efectivos acudieron a consultas médicas.
Los sindicatos también advierten sobre la falta de personal y el desgaste acumulado por los operativos de control de las protestas. De acuerdo con las cifras mencionadas por las organizaciones, unos 1.600 policías y gendarmes resultaron heridos durante los episodios de conflictividad social.
El reclamo salarial y un nuevo frente para Macron
Uno de los principales puntos de desacuerdo es el adicional por riesgo, conocido dentro de la fuerza como ISSP. Actualmente representa el 28,5% del salario bruto y los sindicatos pretenden elevarlo al 35%. El complemento no registra una actualización desde 2019 y también tiene incidencia en el cálculo de las jubilaciones.
Frente al reclamo, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, ofreció incrementos escalonados: un 1% en abril de 2027, otro 2% en 2028 y un 2% adicional en 2029. La propuesta fue considerada insuficiente por los representantes policiales, que sostienen que no contempla el desgaste ni los riesgos que enfrentan los efectivos.
El malestar también se profundizó después de declaraciones de Macron, quien había cuestionado la falta de empatía de las fuerzas de seguridad durante las protestas estudiantiles. Los sindicatos interpretaron esas expresiones como una falta de respaldo institucional.
Con las elecciones sindicales previstas para el 10 de diciembre, las organizaciones anticiparon nuevas medidas de protesta. Además, convocaron a una movilización nacional para el 26 de noviembre y advirtieron sobre posibles acciones de protesta en aeropuertos de París, Marsella, Burdeos y Nantes.
De esta manera, el conflicto policial se incorpora a un escenario de tensión que ya involucra a estudiantes, trabajadores y sindicatos, y suma presión sobre el gobierno francés.