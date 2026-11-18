Tensión social

Francia: policías antidisturbios se sumaron a las protestas y reclaman mejoras salariales

Cientos de agentes marcharon hacia el Ministerio del Interior para exigir aumentos de sueldo y una actualización del adicional por riesgo. El malestar también se refleja en un incremento de las consultas médicas, que dejó a varias unidades sin capacidad operativa.