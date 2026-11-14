Francia experimentó este sábado una nueva jornada de movilizaciones en distintas ciudades, algunas de las cuales volvieron a terminar en enfrentamientos entre los manifestantes y la polícia.
Nueva jornada de protestas en Francia contra el costo de vida y la violencia policial
Las manifestaciones se realizaron en rechazo a un proyecto de ley sobre el uso de armas y por falta de recursos educativos. En la capital, la columna avanzó desde la plaza de la República hacia la de la Nación.
Los reclamos de la jornada
Esta vez, las protestas se dirigieron contra el encarecimiento del costo de la vida, la violencia policial, las agresiones contra menores y la falta de recursos en la educación.
Según el ministro del Interior, Laurent Nuñez, estaban previstas para este sábado entre 50 y 60 marchas en todo el territorio nacional.
En París, las distintas convocatorias confluyeron en una manifestación que partió a las 14:00 (hora local) de la plaza de la República y avanzó hacia la plaza de la Nación, pasando por la Bastilla.
Las autoridades estimaban una participación de entre 30.000 y 60.000 personas en la capital.
Se sumaron los ‘chalecos amarillos’
Al recorrido se sumaron los ‘chalecos amarillos’, organizaciones estudiantiles, sindicatos y colectivos de defensa de los derechos humanos.
Una de las principales reivindicaciones fue el rechazo a un proyecto de ley sobre la presunción de uso legítimo de armas por parte de las fuerzas del orden, a la que califican de “licencia para matar”, una iniciativa aprobada por la Asamblea Nacional en julio y que volverá a examinarse en el Senado el próximo 19 de noviembre.
Las protestas también se desarrollaron fuera de la capital, en ciudades como Toulouse, donde miles de personas participaron durante la mañana en una manifestación que transcurrió sin incidentes.
Para controlar las movilizaciones, el Ministerio del Interior desplegó alrededor de 70.000 policías y gendarmes por todo el país, con un dispositivo similar al de los sábados anteriores, en un número que supera la cantidad de manifestantes que ofrecen los funcionarios del Gobierno.
En París, los servicios de inteligencia advertían de posibles enfrentamientos y de la presencia de entre 300 y 600 integrantes de grupos radicales.