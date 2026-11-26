Procedente de Malta

Un buque petrolero volcó frente a las costas de Ibiza: reportan una muerte e investigan si hubo derrame

Equipos de rescate lograron auxiliar a la tripulación en medio de un operativo contrarreloj para evitar un grave impacto ambiental en el mar Mediterráneo. El petrolero Med Emre zozobró cerca de la isla con 7.000 toneladas de diésel. Un tripulante murió y hay alerta ecológica por la posidonia en las Baleares.