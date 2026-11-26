Un petrolero que transportaba hasta 7.000 toneladas de diésel ha zozobrado frente a las costas de Ibiza, causando la muerte de un miembro de la tripulación, según han informado las autoridades.
Un buque petrolero volcó frente a las costas de Ibiza: reportan una muerte e investigan si hubo derrame
Equipos de rescate lograron auxiliar a la tripulación en medio de un operativo contrarreloj para evitar un grave impacto ambiental en el mar Mediterráneo. El petrolero Med Emre zozobró cerca de la isla con 7.000 toneladas de diésel. Un tripulante murió y hay alerta ecológica por la posidonia en las Baleares.
El Med Emre, un buque con bandera de Malta, transportaba a 17 tripulantes, quienes fueron rescatados. Sin embargo, siete fueron trasladados al hospital y uno falleció posteriormente, según confirmaron los servicios de emergencia de las Islas Baleares.
Según informan los medios españoles, los seis tripulantes que recibieron tratamiento sufrieron heridas leves, como hipotermia.
Evaluación del impacto ambiental
Los posibles daños medioambientales están siendo evaluados por un avión y por el buque de control de la contaminación español, Clara Campoamor, propiedad del servicio nacional de salvamento marítimo del país.
"Aún hay poca información disponible sobre un posible derrame de combustible", escribió la presidenta de las Islas Baleares, Marga Prohens, en X.
El director regional de emergencias, Pablo Gárriz, afirmó que el buque cisterna no se había hundido por completo, como se había informado inicialmente. Sin embargo, la embarcación permanece parcialmente sumergida.
Según explicó, esto creó condiciones más favorables para llevar a cabo las operaciones de recuperación, ya que "hemos pasado de la posibilidad de que el buque se encuentre a una profundidad de 1.000 metros a una situación que permite realizar operaciones en la superficie".
El Med Emre zozobró a 25 millas náuticas (46 km; 29 millas) de la costa de Ibiza y a 57 millas náuticas de Valencia. Se desconocen las causas del hundimiento.
El pedido de auxilio
Los equipos de rescate en Valencia recibieron una llamada de socorro alrededor de las 22:30 hora local (21:30 GMT) del miércoles, según informaron medios españoles. Minutos después, la embarcación reportó una fuga y la tripulación indicó que se encontraba inclinada en un ángulo de 90 grados.
Los tripulantes heridos han sido trasladados a hospitales de Valencia y al Hospital Can Misses de Ibiza, según ha declarado el presidente Prohens.
El entorno marino de Ibiza fue incluido en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco en 1999. En particular, alberga densas praderas de posidonia, una planta marina que solo se encuentra en la cuenca mediterránea y que desempeña un papel vital en el mantenimiento de la biodiversidad marina local.
En 2002, España sufrió uno de sus peores desastres medioambientales cuando el petrolero Prestige tuvo problemas frente a la costa gallega . Vertió más de 60.000 toneladas de fuelóleo pesado al mar.