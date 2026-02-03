Control digital

España prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años

El presidente Pedro Sánchez anunció un conjunto de medidas que incluyen restringir el acceso de menores a plataformas digitales, tipificar nuevos delitos informáticos y avanzar hacia una mayor responsabilidad empresarial en internet. El objetivo: proteger la infancia y fortalecer la soberanía digital.