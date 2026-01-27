Regulación digital

Francia avanza con una ley para prohibir las redes sociales a menores de 15 años

La iniciativa, inédita en Europa, apunta a proteger la salud mental de los más chicos y responsabiliza a las plataformas digitales de verificar la edad de sus usuarios. La normativa contempla multas millonarias en caso de incumplimiento y refuerza el debate global sobre el uso de la tecnología en la infancia.