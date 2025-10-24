Trump suspende “las negociaciones comerciales” con Canadá en represalia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a última hora del jueves que ponía fin a "todas las negociaciones comerciales" con Canadá después de que un anuncio televisivo contrario a los aranceles estadounidenses "tergiversara los hechos" en lo que calificó de "comportamiento atroz" destinado a influir en las decisiones de los tribunales estadounidenses.
La publicación en la red social de Trump se produjo después de que el primer ministro canadiense, Mark Carney, dijera que pretende duplicar las exportaciones de su país a países fuera de EE.UU. debido a la amenaza que suponen los aranceles de Trump
Donald Trump. Crédito: REUTERS/Jonathan Ernst
"La Fundación Ronald Reagan acaba de anunciar que Canadá ha utilizado de manera fraudulenta un anuncio, que es falso, en el que aparece Ronald Reagan hablando negativamente sobre los aranceles", escribió Trump en Truth Social. "El anuncio costaba 75.000 dólares", agregó.
El mandatario dijo que ese acto busca "interferir en la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos y otros tribunales".
El comunicado de la Fundación Ronald Reagan.
La oficina de Carney no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. El primer ministro tenía previsto marcharse el viernes por la mañana a una cumbre en Asia, mientras que Trump hará lo propio el viernes por la noche.
El jueves por la noche, la Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan publicó en X que un anuncio creado por el Gobierno de Ontario "tergiversa el 'Discurso Presidencial por Radio a la Nación sobre Comercio Libre y Justo' del 25 de abril de 1987". Añadió que Ontario no recibió permiso de la fundación "para utilizar y editar los comentarios". La fundación dijo que está "revisando las opciones legales en este asunto" e invitó al público a ver el vídeo sin editar del discurso de Reagan.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.