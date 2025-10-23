Conflicto

Colombia repudió un ataque de EE.UU. en el Pacífico y Petro habló de “asesinato”

El gobierno colombiano rechazó el bombardeo de una lancha presuntamente narco en aguas internacionales. Estados Unidos confirmó la operación y sumó otro ataque con tres muertos. Trump y Marco Rubio insultaron a Gustavo Petro.