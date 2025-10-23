Colombia repudió un ataque de EE.UU. en el Pacífico y Petro habló de “asesinato”
El gobierno colombiano rechazó el bombardeo de una lancha presuntamente narco en aguas internacionales. Estados Unidos confirmó la operación y sumó otro ataque con tres muertos. Trump y Marco Rubio insultaron a Gustavo Petro.
Gustavo Petro cuestionó los ataques en el Caribe y el Pacífico. Foto: Reuters
El gobierno de Colombia condenó este miércoles un ataque de las fuerzas armadas de Estados Unidos contra una embarcación en el océano Pacífico, presuntamente vinculada al narcotráfico. Según versiones oficiales, al menos dos personas murieron tras el bombardeo ejecutado con misiles.
La Cancillería de Colombia repudió la acción militar y advirtió que se violaron normas del derecho internacional. También llamó a Estados Unidos a canalizar los conflictos a través de vías diplomáticas.
Petro: “Sigue siendo un asesinato”
El presidente Gustavo Petro cuestionó el operativo desde su cuenta de X y aseguró que no se descarta que la lancha atacada haya sido colombiana. “Sea en el Caribe o en el Pacífico, la estrategia del Gobierno de EE.UU. rompe las normas del derecho internacional”, escribió.
Washington confirmó un nuevo bombardeo en el Pacífico con tres muertos.
Petro sostuvo que Colombia respeta el derecho internacional como camino de civilización frente a la barbarie. También subrayó que su gobierno logró incautar 2.800 toneladas de cocaína y reemplazar 22.000 hectáreas de hoja de coca por cultivos legales en tres años.
Otro bombardeo con tres muertos
El Departamento de Defensa estadounidense confirmó un segundo ataque similar en aguas internacionales del Pacífico oriental. “Los terroristas fallecidos se dedicaban al narcotráfico”, aseguró el secretario de Defensa Pete Hegseth.
Con estos operativos, ya son al menos 37 los muertos por bombardeos estadounidenses en la región desde septiembre, la mayoría en el mar Caribe. Estados Unidos los justifica como acciones contra organizaciones narco-terroristas.
Donald Trump calificó a Petro de “maleante” y “narcotraficante”. Foto: Reuters
Trump y Rubio insultaron a Petro
La tensión escaló aún más cuando Donald Trump, presidente de EE.UU., calificó a Petro de “maleante” y “narcotraficante”, acusándolo de llevar a Colombia a la ruina. Marco Rubio, secretario de Estado, lo llamó “lunático” y afirmó que el problema del país es su presidente.
Petro respondió que se defenderá legalmente con abogados en Estados Unidos. También dijo que Trump solo escucha a “nazis de Miami ligados al narcotráfico” y denunció una campaña para sacar a su gobierno y reactivar negocios de sectores vinculados a expresidentes como Uribe, Duque y Pastrana.
El mandatario colombiano llamó a movilizarse este viernes a las 16 en defensa de la soberanía nacional. “Es en compañía que uno se defiende de un monstruo como Trump”, concluyó.
