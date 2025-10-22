Estados Unidos sancionó a dos petroleras rusas e instó a Moscú aceptar un alto el fuego en Ucrania

Este miércoles, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso nuevas sanciones debido a la falta de un compromiso serio de Rusia con un proceso de paz para poner fin a la guerra en Ucrania.
Las medidas aumentan la presión sobre el sector energético ruso y “reducen la capacidad del Kremlin para generar ingresos para su maquinaria bélica y apoyar su debilitada economía”, dice un comunicado de la institución estadounidense.
“Estados Unidos seguirá abogando por una solución pacífica a la guerra, y una paz permanente depende enteramente de la disposición de Rusia a negociar de buena fe. El Tesoro seguirá ejerciendo su autoridad para apoyar un proceso de paz”, agrega el documento.
“Ahora es el momento de detener la matanza y de un alto el fuego inmediato”, declaró por su parte el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
“Ante la negativa del presidente Putin a poner fin a esta guerra sin sentido, el Tesoro está sancionando a las dos mayores compañías petroleras rusas que financian la maquinaria bélica del Kremlin", dijo el funcionario.
"El Tesoro está dispuesto a tomar más medidas, si es necesario, para apoyar los esfuerzos del presidente Trump por poner fin a otra guerra. Animamos a nuestros aliados a unirse a nosotros y a cumplir con estas sanciones”, agregó.
La medida se dirige a las dos mayores compañías petroleras de Rusia, la Sociedad Anónima Abierta Rosneft Oil Company (Rosneft) y Lukoil OAO (Lukoil), que ahora han sido designadas. Rosneft es una empresa energética integrada verticalmente, especializada en la exploración, extracción, producción, refinación, transporte y venta de petróleo, gas natural y productos derivados del petróleo.
Lukoil se dedica a la exploración, producción, refinación, comercialización y distribución de petróleo y gas en Rusia y a nivel internacional.
Rosneft y Lukoil están siendo designadas de conformidad con la Orden Ejecutiva 14024 por operar o haber operado en el sector energético de la economía de la Federación Rusa.
Además, la OFAC está designando varias filiales de Rosneft y Lukoil con sede en Rusia, cuya lista se encuentra disponible en el Anexo 1 a continuación. Todas las entidades propiedad en un 50 % o más, directa o indirectamente, de Rosneft y Lukoil están bloqueadas en virtud de la Orden Ejecutiva 14024, incluso si no han sido designadas por la OFAC.
Como resultado de la medida, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadasque se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC, según informó el Tesoro.
Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, individual o colectivamente, en un 50 % o más, de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada.
Salvo autorización expresa de una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exención, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por ciudadanos estadounidenses o dentro (o en tránsito) de Estados Unidos que involucren bienes o intereses en bienes de personas bloqueadas.
Además, el organismo estadounidense adelantó que el incumplimiento de las sanciones puede resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a ciudadanos estadounidenses y extranjeros.
“La OFAC puede imponer sanciones civiles por incumplimiento de las sanciones basándose en la responsabilidad objetiva. Las Directrices de la OFAC para la Aplicación de Sanciones Económicas ofrecen más información sobre la aplicación de las sanciones económicas estadounidenses por parte de la OFAC”.
Además, “las instituciones financieras y otras personas pueden estar expuestas a sanciones por participar en ciertas actividades con personas bloqueadas; y las instituciones financieras extranjeras que realizan o facilitan transacciones significativas o prestan cualquier servicio relacionado con la base militar-industrial de Rusia, corren el riesgo de ser sancionadas por la OFAC”, aclararon.
Finalmente, la institución aseguró que “el objetivo final de las sanciones no es castigar, sino generar un cambio positivo en el comportamiento” y compartió una lista de las entidades sancionadas.
La OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas para la apertura o el mantenimiento, en Estados Unidos, de una cuenta corresponsal o una cuenta de transferencia de fondos de una institución financiera extranjera que, a sabiendas, realice o facilite cualquier transacción significativa en nombre de una persona designada conforme a la autoridad pertinente.
La eficacia y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no solo de su capacidad para designar y añadir personas a la Lista SDN, sino también de su disposición a eliminarlas de conformidad con la ley.