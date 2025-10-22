Trump busca el fin de otra guerra

Estados Unidos sancionó a dos petroleras rusas e instó a Moscú aceptar un alto el fuego en Ucrania

A través de un comunicado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU anunció este miércoles las nuevas sanciones, debido a la "falta de un compromiso serio de Rusia con un proceso de paz" en Europa del Este.