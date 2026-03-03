Estados Unidos confirmó la muerte de otros dos soldados en el conflicto con Irán

Estados Unidos elevó este lunes (02.03.2026) a seis la cifra de soldados estadounidenses que han muerto en el marco del conflicto con Irán tras recuperar los cuerpos sin vida de otros dos militares que participaron en los primeros ataques del sábado.
"Las fuerzas estadounidenses recuperaron recientemente los restos de dos militares cuyo paradero se desconocía en una instalación atacada durante los primeros ataques de Irán en la región. Continúan las operaciones de combate importantes", afirmó el Comando Central de Estados Unidos en X.
No especificó la identidad de los fallecidos que "se mantiene en reserva hasta 24 horas después de la notificación a sus familiares".
Trump dice que el ataque a Irán podría durar más de cinco semanas
En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes (02.03.2026) que la operación contra Irán durará el tiempo que sea necesario y planteó la posibilidad de que se alargue más de cinco semanas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Reuters.
"Sea cual sea el tiempo, está bien, lo que sea necesario (...) proyectábamos entre cuatro y cinco semanas, pero tenemos capacidad para ir mucho más allá de eso", dijo durante un evento en la Casa Blanca.
El alcance y duración de la llamada operación 'Furia Épica' lanzada el sábado contra Irán es incierta después de que Israel y Estados Unidos lograran asesinar al líder supremo de la república islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989.