#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Control editorial

Casi 12.000 libros prohibidos en escuelas de Estados Unidos: cuáles son

El informe de PEN America registró 11.982 restricciones durante el ciclo 2025-2026, casi el doble que en el período anterior, con predominio de obras de ficción y literatura juvenil.

La medida afectó principalmente a obras de ficción y literatura juvenil.La medida afectó principalmente a obras de ficción y literatura juvenil.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

Las escuelas públicas de Estados Unidos prohibieron 11.982 libros durante el ciclo escolar 2025-2026, la cifra más alta registrada hasta el momento y casi el doble de los 6.870 casos contabilizados durante el período anterior.

El dato surge del quinto informe anual elaborado por PEN America, organización defensora de la libertad de expresión, sobre las restricciones aplicadas a obras literarias en establecimientos educativos.

Mirá tambiénUn magnate estadounidense de la IA compró 15.000 hectáreas en Suecia y despertó sospechas

Ficción y literatura juvenil

El 87% de los títulos afectados corresponde a obras de ficción, mientras que el 58% pertenece a la categoría de literatura juvenil.

Según PEN America, durante los últimos cinco años las restricciones estuvieron dirigidas principalmente contra libros que abordan cuestiones vinculadas con el racismo, personajes LGBTQ+, personas racializadas y temas sexuales.

La organización atribuyó el crecimiento de las prohibiciones a las legislaciones estatales y a la presión de grupos organizados y figuras políticas.

Texas y Florida

Texas y Florida son los estados con mayor cantidad de prohibiciones. PEN America los señaló como dos de los principales modelos de las políticas de censura educativa.

author stephen king attends a news conference before a charity reading event in new york, august 1, 2006. king, along with best_selling authors j.k. rowling and john irving are appearing together at new york's radio music hal lon tuesday and wednesday in "an evening with harry, carrie, & garp", where they will read from their works to benefit "doctors without borders" and "the haven foundation". reuters_mike segar (united states) stephen king autor conferencia prensa evento caridad nueva york eeuu literatura autor libros de terrorStephen King aparece como el autor más afectado por las restricciones.

El informe también alertó sobre otro factor que podría acelerar el fenómeno: el uso de inteligencia artificial para identificar y recomendar la eliminación de determinados títulos.

El rol de la IA

Según PEN America, algunos sistemas basados en inteligencia artificial recomiendan retirar obras porque ya fueron cuestionadas o prohibidas en otros distritos escolares.

La organización señaló que esas herramientas no necesariamente determinan si los títulos vulneran los estándares legales vigentes y advirtió que ese mecanismo podría generar un “efecto bola de nieve”, con nuevas restricciones en distintas regiones del país.

Debate sobre los riesgos de la inteligencia artificial (IA)La inteligencia artificial podría ampliar el alcance de estas medidas.

Los autores afectados

Stephen King aparece como el escritor más afectado, seguido por las autoras Ellen Hopkins y Sarah J. Maas.

PEN America también señaló que, cuando una obra es cuestionada, el resto del catálogo de un autor puede convertirse en objetivo de nuevas prohibiciones.

Entre los libros más prohibidos por los distritos escolares figuran Sold, de Patricia McCormick; Speak, de Laurie Halse Anderson; El cuento de la criada, de Margaret Atwood; y las novelas de Ellen Hopkins Crank e Identical.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Estados Unidos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro