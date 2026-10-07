Las escuelas públicas de Estados Unidos prohibieron 11.982 libros durante el ciclo escolar 2025-2026, la cifra más alta registrada hasta el momento y casi el doble de los 6.870 casos contabilizados durante el período anterior.
Casi 12.000 libros prohibidos en escuelas de Estados Unidos: cuáles son
El informe de PEN America registró 11.982 restricciones durante el ciclo 2025-2026, casi el doble que en el período anterior, con predominio de obras de ficción y literatura juvenil.
El dato surge del quinto informe anual elaborado por PEN America, organización defensora de la libertad de expresión, sobre las restricciones aplicadas a obras literarias en establecimientos educativos.
Ficción y literatura juvenil
El 87% de los títulos afectados corresponde a obras de ficción, mientras que el 58% pertenece a la categoría de literatura juvenil.
Según PEN America, durante los últimos cinco años las restricciones estuvieron dirigidas principalmente contra libros que abordan cuestiones vinculadas con el racismo, personajes LGBTQ+, personas racializadas y temas sexuales.
La organización atribuyó el crecimiento de las prohibiciones a las legislaciones estatales y a la presión de grupos organizados y figuras políticas.
Texas y Florida
Texas y Florida son los estados con mayor cantidad de prohibiciones. PEN America los señaló como dos de los principales modelos de las políticas de censura educativa.
El informe también alertó sobre otro factor que podría acelerar el fenómeno: el uso de inteligencia artificial para identificar y recomendar la eliminación de determinados títulos.
El rol de la IA
Según PEN America, algunos sistemas basados en inteligencia artificial recomiendan retirar obras porque ya fueron cuestionadas o prohibidas en otros distritos escolares.
La organización señaló que esas herramientas no necesariamente determinan si los títulos vulneran los estándares legales vigentes y advirtió que ese mecanismo podría generar un “efecto bola de nieve”, con nuevas restricciones en distintas regiones del país.
Los autores afectados
Stephen King aparece como el escritor más afectado, seguido por las autoras Ellen Hopkins y Sarah J. Maas.
PEN America también señaló que, cuando una obra es cuestionada, el resto del catálogo de un autor puede convertirse en objetivo de nuevas prohibiciones.
Entre los libros más prohibidos por los distritos escolares figuran Sold, de Patricia McCormick; Speak, de Laurie Halse Anderson; El cuento de la criada, de Margaret Atwood; y las novelas de Ellen Hopkins Crank e Identical.