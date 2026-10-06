Recursos naturales

Un magnate estadounidense de la IA compró 15.000 hectáreas en Suecia y despertó sospechas

Alex Karp, cofundador y CEO de Palantir, adquirió una gran extensión de bosques y montañas en una remota región sueca y ya es propietario de un área de similar tamaño en Colorado. La operación supera los 21 millones de euros y generó preocupación entre los habitantes de la región.