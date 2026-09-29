#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Estados Unidos

Washington activa nuevas restricciones a importaciones de Canadá

La medida afecta principalmente a bebidas alcohólicas, derivados lácteos y motocicletas de alta cilindrada. La decisión se suma a una disputa comercial que se intensificó durante los últimos meses entre Washington y Ottawa.

Nuevo capítulo en la disputa comercial: EE.UU. veta productos canadiensesNuevo capítulo en la disputa comercial: EE.UU. veta productos canadienses
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Una nueva medida comercial de Estados Unidos contra Canadá entró en vigor este martes y restringe el ingreso de determinados productos canadienses al mercado estadounidense, entre ellos bebidas alcohólicas, algunos derivados lácteos y motocicletas de más de 800 centímetros cúbicos.

Mirá tambiénCorea del Sur acusa a Pyongyang de violar el armisticio

La disposición fue anunciada por la Casa Blanca el 8 de septiembre, en el marco de la escalada de medidas arancelarias y restricciones comerciales entre ambos países.

Entre los productos alcanzados se encuentran cervezas, vinos, brandy y otras bebidas alcohólicas, además de lactosuero, utilizado como fuente de proteínas en la industria alimentaria, y motocicletas de alta cilindrada.

El conflicto comercial entre Washington y Ottawa

La nueva prohibición se produjo después de que Canadá aplicara nuevos aranceles a productos estadounidenses en respuesta a las sobretasas impuestas previamente por Washington.

El presidente estadounidense, Donald Trump, justificó la decisión al cuestionar las condiciones de acceso de productos estadounidenses al mercado canadiense. En particular, señaló las restricciones que afectan a las bebidas alcohólicas estadounidenses en distintas provincias de Canadá.

FILE PHOTO: Senior Manager Trevor Hill places a Buy Canadian Instead sign in the American Whiskey section at the BC Liquor in Vancouver, British Columbia, Canada March 10, 2025. REUTERS/Jennifer Gauthier/File PhotoEscala la disputa comercial entre EE.UU. y Canadá con nuevas restricciones a las importaciones

Desde el año pasado, los vinos y licores provenientes de Estados Unidos fueron retirados de los estantes de numerosos establecimientos canadienses, en un contexto en el que las provincias mantienen un papel central en la comercialización de bebidas alcohólicas.

Ottawa considera limitada la nueva medida

El primer ministro canadiense, Mark Carney, consideró días después del anuncio que las nuevas restricciones estadounidenses eran, en términos generales, “relativamente modestas”.

La disputa, sin embargo, se suma a una serie de medidas comerciales adoptadas por ambos gobiernos durante los últimos meses, que afectaron a distintos sectores de las economías de los dos países.

Bottles of Black Fox gin from Saskatchewan on a shelf of a Manitoba government liquor store in Winnipeg, Manitoba, Canada September 21, 2026. REUTERS/Ed WhiteEscala la disputa comercial entre EE.UU. y Canadá con nuevas restricciones a las importaciones

El Ejecutivo estadounidense también eliminó el 8 de septiembre algunas de las sobretasas aplicadas anteriormente a determinados productos canadienses.

Preocupación entre productores de bebidas

La nueva medida genera especial preocupación entre los productores canadienses de cerveza que tienen presencia en el mercado estadounidense.

Aunque buena parte de la producción cervecera canadiense está destinada al consumo interno, Richard Alexander, presidente de Beer Canada, señaló que las restricciones representan un problema para las compañías que durante años desarrollaron una clientela en Estados Unidos.

Mirá tambiénEstonia acusa a Rusia de estar detrás del incendio de una empresa de drones para Ucrania

El sector de bebidas alcohólicas quedó así nuevamente en el centro de la disputa comercial entre los dos países, que mantienen una de las relaciones económicas bilaterales más importantes del mundo.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Estados Unidos
Canadá
Donald Trump

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro