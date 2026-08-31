El jefe del Estado Mayor General de la Armada Argentina, almirante Juan Carlos Romay, sostuvo de manera categórica que el Estrecho de Magallanes "pertenece a Chile". La precisión del alto mando militar se conoció con el objetivo de encauzar las relaciones diplomáticas bilaterales, luego del malestar generado días atrás por manifestaciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde.
El jefe de la Armada Argentina aclaró que el Estrecho de Magallanes "pertenece a Chile"
El almirante Juan Carlos Romay remarcó la soberanía del país vecino sobre el estratégico paso bioceánico y buscó desactivar la tensión diplomática iniciada tras las controversiales declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Gustavo Valverde.
El contrapunto se había originado el pasado 23 de agosto, cuando Valverde afirmó públicamente que "Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía" y planteó la necesidad de "hacer presencia" en una zona a la que catalogó como una "llave bioceánica" clave entre ambos océanos.
El valor estratégico del Atlántico Sur
Frente a este escenario, el almirante Romay ofreció una lectura orientada a la cooperación y el respeto de los marcos jurídicos internacionales. "El Atlántico Sur es un lugar estratégico, porque en esta región tenemos los principales pasos bioceánicos para conectar el Atlántico con el Pacífico, ya sea a través del Estrecho de Magallanes, que pertenece a Chile, o, por el extremo sur, el Cabo de Hornos", enfatizó el titular de la Armada.
Las palabras de Valverde habían provocado una formal nota de protesta por parte de la Cancillería chilena. La respuesta institucional del Gobierno argentino no tardó en llegar, ratificando la vigencia absoluta del Tratado de Límites de 1881 y del Tratado de Paz y Amistad de 1984 como los únicos instrumentos legales que rigen el trazado fronterizo en el extremo sur.
Gestiones al más alto nivel y ejercicios combinados
Para desactivar el conflicto, el ministro de Defensa de la Nación, teniente general Carlos Alberto Presti, mantuvo el 26 de agosto una comunicación directa con su par trasandino, Fernando Barros. Durante el contacto, Presti atribuyó las expresiones del jefe aeronáutico a "una confusión y desprolijidad", asegurando que "no está en discusión que el Estrecho de Magallanes es chileno".
El intercambio diplomático coincidió temporalmente con la realización del ejercicio militar combinado Viekaren 2026, desarrollado por efectivos de ambas armadas en las aguas del Canal Beagle, en las cercanías de Puerto Williams.
Asuntos normativos pendientes
A pesar de la distensión expresada por los mandos de Defensa, la controversia puso en revisión el Decreto 457/2021 firmado durante la administración anterior, el cual aludía a un "control conjunto" del estrecho y del Mar de Hoces.
Aunque la gestión actual del presidente Javier Milei adelantó que la citada normativa será reemplazada por una nueva Directiva de Política de Defensa Nacional, la norma rectificatoria aún no ha sido oficializada en el Boletín Oficial. Sin embargo, el explícito reconocimiento manifestado por el almirante Romay reafirma el compromiso de mantener la estabilidad bilateral en un área de vital interés geoestratégico.