Dos buques cisterna que navegaban por el estrecho de Ormuz fueron alcanzados este sábado 21 de noviembre por proyectiles de origen desconocido, según informó la Organización de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO), dependiente de la Marina británica. Los incidentes ocurrieron en las proximidades de Khasab, en el norte de Omán, y no dejaron personas heridas.
Dos buques cisterna fueron alcanzados por proyectiles en el estrecho de Ormuz
Los ataques, atribuidos a proyectiles de origen desconocido, se produjeron este sábado cerca de la costa de Omán. No se registraron heridos, aunque uno de los impactos alcanzó la sala de máquinas de una embarcación. La Marina británica recomendó extremar las precauciones en una de las principales rutas comerciales de petróleo del mundo.
De acuerdo con el primer reporte de la UKMTO, uno de los proyectiles impactó contra la sala de máquinas de un buque cisterna que navegaba en dirección a la salida del estrecho, a unas 17 millas náuticas de Khasab. El organismo señaló que todavía no se pudo determinar si el incidente provocó consecuencias medioambientales.
Aproximadamente una hora después, se registró un segundo episodio a unas 11 millas náuticas al norte de la misma localidad. En este caso, otro buque fue alcanzado en la zona de la popa, aunque no se difundieron mayores precisiones sobre los daños.
Ante estos acontecimientos, la UKMTO recomendó a las embarcaciones que transitan por la zona navegar con precaución y comunicar cualquier actividad sospechosa, mientras las autoridades avanzan con las investigaciones para determinar el origen de los proyectiles y las circunstancias de los ataques.
Crece la preocupación por la seguridad del tránsito marítimo
Los incidentes vuelven a poner en primer plano la situación de seguridad en el estrecho de Ormuz, un paso estratégico que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y constituye una de las principales vías de transporte energético a nivel mundial.
La zona se encuentra bajo una fuerte tensión militar y diplomática, en medio del conflicto entre Irán y Estados Unidos. Los recientes ataques e incidentes marítimos incrementaron la preocupación por la continuidad de las operaciones comerciales y la seguridad de los buques petroleros que utilizan esta ruta.
Hasta el momento, ninguno de los ataques registrados este sábado fue reivindicado y tampoco se identificó públicamente a sus responsables.
Irán plantea una salida diplomática, pero mantiene sus condiciones
Los ataques se produjeron en un contexto de renovadas declaraciones sobre la posibilidad de alcanzar una solución diplomática al conflicto. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchí, afirmó en una entrevista que su país busca una salida negociada que permita evitar una nueva escalada bélica con Estados Unidos.
El funcionario señaló que Teherán podría reducir los plazos para reabrir el estrecho de Ormuz si Washington acepta una serie de condiciones. Entre las principales demandas iraníes figuran el cese de la guerra en todo Oriente Medio, el levantamiento del bloqueo naval y de las sanciones estadounidenses, además del descongelamiento de los activos financieros de Irán.
Araqchí reconoció que cualquier negociación requiere concesiones de ambas partes, aunque advirtió que su país no aceptará entregar por la vía diplomática una victoria que, según su interpretación, Estados Unidos no logró obtener durante el enfrentamiento militar.
La tensión entre Washington y Teherán continúa en aumento
A casi nueve meses del inicio de la guerra, las relaciones entre Irán y Estados Unidos atraviesan una nueva etapa de tensión, marcada por intercambios de ataques, incidentes con embarcaciones y dificultades para avanzar en una negociación que permita poner fin al conflicto.
Los episodios registrados en el estrecho de Ormuz, incluidos los recientes reportes sobre explosiones de minas marinas y daños a buques petroleros, profundizan la incertidumbre sobre la seguridad de la navegación.
En este escenario, los esfuerzos internacionales de mediación todavía no consiguieron resultados concretos y el tránsito marítimo por uno de los corredores energéticos más importantes del planeta continúa condicionado por la situación militar en la región.