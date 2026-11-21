Medio Oriente

Dos buques cisterna fueron alcanzados por proyectiles en el estrecho de Ormuz

Los ataques, atribuidos a proyectiles de origen desconocido, se produjeron este sábado cerca de la costa de Omán. No se registraron heridos, aunque uno de los impactos alcanzó la sala de máquinas de una embarcación. La Marina británica recomendó extremar las precauciones en una de las principales rutas comerciales de petróleo del mundo.