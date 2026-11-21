Tensión en el Báltico

Un ataque con drones ucranianos alcanzó a un carguero ruso en el golfo de Finlandia

El ataque se produjo en aguas internacionales, a tres millas náuticas de la frontera rusa. La embarcación, que navegaba rumbo al enclave de Kaliningrado, sufrió un incendio y debió ser evacuada. El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, respaldó el derecho de Ucrania a defenderse.