Dos drones ucranianos atacaron este sábado 21 de noviembre un carguero ruso que navegaba por aguas internacionales del golfo de Finlandia con destino a Kaliningrado, el enclave ruso situado en el mar Báltico.
Un ataque con drones ucranianos alcanzó a un carguero ruso en el golfo de Finlandia
El ataque se produjo en aguas internacionales, a tres millas náuticas de la frontera rusa. La embarcación, que navegaba rumbo al enclave de Kaliningrado, sufrió un incendio y debió ser evacuada. El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, respaldó el derecho de Ucrania a defenderse.
El hecho fue denunciado por el gobernador de la región rusa de Leningrado, Alexandr Drozdenko, quien confirmó que se puso en marcha la evacuación de la tripulación y que se encuentran en evaluación los daños sufridos por la embarcación.
Según informó Drozdenko a través de su cuenta en la plataforma MAX, el ataque ocurrió a tres millas náuticas de la frontera de la Federación Rusa. El funcionario también señaló que durante la noche anterior Ucrania había lanzado una ofensiva de gran escala contra la región de Leningrado, con el empleo de aproximadamente 80 drones.
La embarcación sufrió un incendio y debió ser evacuada
De acuerdo con la información difundida por las autoridades rusas, el carguero fue alcanzado por dos vehículos aéreos no tripulados mientras se dirigía hacia Kaliningrado. Tras el impacto, se inició el operativo para evacuar a los integrantes de la tripulación, mientras se trabaja para determinar la magnitud de los daños materiales.
La Guardia Fronteriza de Finlandia informó que, como consecuencia del incidente, el buque quedó a la deriva y se desplazó desde aguas internacionales hacia aguas territoriales finlandesas, en el sector oriental del golfo.
El organismo indicó que la situación no representa un peligro para el resto del tráfico marítimo que circula por la zona.
Finlandia monitorea la situación y respaldó a Ucrania
El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, confirmó que las autoridades de su país estaban siguiendo de cerca el episodio. A través de un mensaje publicado en la red social X, señaló que el barco se encontraba incendiado y que el humo se extendía hacia zonas cercanas al territorio finlandés.
En relación con el ataque, Orpo expresó su respaldo a Kiev y sostuvo que "Ucrania tiene derecho a defenderse contra el agresor".
Previamente, las Fuerzas Armadas de Finlandia habían dispuesto la suspensión temporal del tráfico aéreo y marítimo en el golfo de Finlandia como medida preventiva. Además, informaron del incidente a los países aliados.
Un nuevo episodio de tensión en el mar Báltico
El ataque se produjo en un contexto de persistente tensión entre Rusia y Ucrania, con operaciones militares que se extienden más allá de las zonas directamente involucradas en el frente de combate.
El golfo de Finlandia constituye un corredor estratégico para el transporte marítimo y conecta el mar Báltico con los puertos rusos de la región de San Petersburgo. La presencia de embarcaciones comerciales y militares, junto con la proximidad de las fronteras de varios países de la OTAN, convierte a esta zona en un área especialmente sensible desde el inicio de la guerra.