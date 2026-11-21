El Gobierno de Dinamarca anunció que expulsará al agregado de defensa de la embajada de Rusia, luego de que los servicios de inteligencia daneses señalaran a Moscú por su presunta participación en un intento de asesinato de un rapero ucraniano en Copenhague.
Dinamarca expulsará a un diplomático ruso tras un fallido intento de asesinato en Copenhague
El gobierno tomó la decisión luego de que los servicios de inteligencia investigaran un presunto plan contra el rapero ucraniano Kyivstoner, ocurrido en septiembre en la capital danesa.
Además, las autoridades danesas adelantaron que impulsarán nuevas restricciones para limitar la entrega de visas no esenciales a ciudadanos rusos dentro del espacio Schengen, integrado por países europeos que permiten la libre circulación.
"Hemos iniciado gestiones a nivel europeo para endurecer aún más las normas que regulan el acceso de los ciudadanos rusos a Europa", afirmó el ministro de Relaciones Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, ante la prensa local.
La decisión de expulsar al agregado ruso
El canciller danés convocó al embajador ruso para comunicarle formalmente la decisión de expulsar al agregado militar, quien tendrá un plazo de siete días para abandonar el país.
"Decimos las cosas muy claramente: les desenmascaramos", expresó Rasmussen al referirse a la postura de su Gobierno frente a Rusia.
El funcionario también reafirmó el compromiso de Dinamarca con Ucrania y aseguró que su país continuará respaldando a Kiev.
"La respuesta más fuerte que Dinamarca puede dar es no temblar y apoyar a Ucrania. Y tenemos la firme intención de seguir respaldándola", sostuvo.
La sospecha de un plan
La decisión del Gobierno danés se produjo después de que los servicios de inteligencia del país (PET) comunicaran este viernes que sospechan que Rusia estuvo detrás de un plan para asesinar a un rapero ucraniano en Copenhague.
Según las investigaciones, Moscú acusaba al artista de participar en una operación de contrabando de drones que, presuntamente, estaban destinados a utilizarse en un ataque ucraniano.
Los hechos investigados ocurrieron el 25 de septiembre. De acuerdo con la prensa danesa, el músico señalado es Kyivstoner, un rapero de nacionalidad ucraniana y estadounidense.
Dos acusados por el intento de asesinato
Este viernes, dos personas fueron acusadas de intentar cometer el asesinato y de colaborar con un servicio de inteligencia extranjero para operar en territorio danés.
Ambos estarían vinculados con la organización criminal Loyal to Familia (LTF), una banda que fue prohibida en Dinamarca en 2021.
El caso profundizó las tensiones diplomáticas entre Copenhague y Moscú, mientras el Gobierno danés busca avanzar con nuevas medidas para restringir el acceso de ciudadanos rusos a Europa.