"Provocación"

Polonia denuncia un ataque ruso en una zona fronteriza con Ucrania

El ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, declaró que el misil Kh-101 impactó en una zona rural de Nowy Lipowiec, en el sureste del país. En Bruselas, el primer ministro británico, Andy Burnham, declaró que el incidente del misil era "totalmente inaceptable".