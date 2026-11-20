Novena ronda

Elección Secretario General de la ONU: Grossi sigue segundo en la novena votación

La exvicepresidenta costarricense Rebeca Grynspan continúa encabezando los apoyos. En la puja quedaban más atrás la diplomática emiratí Lana Zaki Nusseibeh (siete apoyos, dos del P5; y seis rechazos, entre ellos de tres potencias, y dos no opinión), y la excanciller guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett (seis apoyos, tres del P5, y seis rechazos, dos de las potencias).