El diplomático argentino Rafael Grossi continuaba segundo detrás de la exvicepresidenta costarricense Rebeca Grynspan en la carrera por suceder al portugués António Guterres como secretario general de la ONU, cuyo mandato finaliza el 31 de diciembre.
Elección Secretario General de la ONU: Grossi sigue segundo en la novena votación
La exvicepresidenta costarricense Rebeca Grynspan continúa encabezando los apoyos. En la puja quedaban más atrás la diplomática emiratí Lana Zaki Nusseibeh (siete apoyos, dos del P5; y seis rechazos, entre ellos de tres potencias, y dos no opinión), y la excanciller guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett (seis apoyos, tres del P5, y seis rechazos, dos de las potencias).
En la novena ronda indicativa del Consejo de Seguridad, Grossi recibió ocho respaldos (dos de miembros del P5 -Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Gran Bretaña-), y seis rechazos (tres de las potencias, uno más que en la anterior ronda con papeletas de colores). Tuvo además un “no opinión”, según filtraciones de la votación secreta.
El retroceso de Grynspan
A su vez, Grynspan obtuvo diez apoyos (entre ellos de tres potencias) y cuatro rechazos (2), más un “no opinión”. La candidata tuvo un retroceso respecto a la anterior ronda.
En la puja quedaban más atrás la diplomática emiratí Lana Zaki Nusseibeh (siete apoyos, dos del P5; y seis rechazos, entre ellos de tres potencias, y dos no opinión), y la excanciller guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett (seis apoyos, tres del P5, y seis rechazos, dos de las potencias).
Respecto a los otros candidatos, más rezagados, en la ronda de hoy el político ugandés Olara Otunnu recibió tres apoyos y 12 rechazos (cinco del P5); el candidato turco, Feridun Hadi Sinirlioglu, jefe de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), tuvo cinco apoyos (uno del P5) y diez rechazos (cuatro del P5).
Las diplomáticas ecuatorianas María Fernanda Espinosa (dos apoyos, uno del P5; 12 rechazos, tres del P5, y un no opinión) e Ivonne Baki (un apoyo y 13 rechazos, cuatro del P5, y un no opinión del P5).
Los resultados de la votación anterior
En la octava votación, realizada a principios de noviembre Grynspan obtuvo 12 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones.
Grossi había cosechado 9 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones.
Para imponerse en la ronda final, un candidato necesita reunir al menos nueve votos en el Consejo y evitar el veto de cualquier miembro del P5.
Tras ese respaldo, los 193 Estados miembros de la Asamblea General suelen ratificar al aspirante recomendado.