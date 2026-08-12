La organización del Festival de Eurovisión anunció este miércoles (12.08.2026) una serie de reglas sobre el certamen, entre ellas la que prohibirá su celebración en países en conflicto o "situación geopolíticamente sensible".
Eurovisión ya no permitirá que se realice el festival en países en conflicto
Desde ahora, el país ganador no podrá organizar la siguiente edición si su situación compromete la seguridad del certamen.
Según un comunicado, la televisión del país ganador será automáticamente excluida de la posibilidad de acoger el festival en la siguiente edición "si un conflicto armado, una situación geopolítica sensible u otra situación material afecta a la seguridad o estabilidad del país o la región vecina".
Impacto de la situación en Ucrania
Aunque no menciona casos concretos, podría estar dirigida a la actual situación en países como Israel o Ucrania, país este último que, de hecho, ganó la edición de 2022 pocos meses después de que se arrancara la invasión rusa, por lo que finalmente fue Reino Unido quien acogió la edición de 2023.
Esta y otras decisiones se han tomado tras una revisión anual por parte de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), órgano rector del festival, de la última edición celebrada en Viena, la capital austríaca, el pasado mes de mayo.
Bulgaria gana, Israel casi logra la sede
Aunque Bulgaria fue la ganadora, hasta el último minuto estuvo abierta la posibilidad de que Israel, segunda clasificada finalmente, se llevara la victoria y obtuviera con ello el derecho de celebrar el festival en 2027.
Ello habría generado una tensa situación en el seno de muchos participantes, dadas las crecientes críticas a la mera participación israelí en el festival, que ya causó este año el boicot de cinco países (España, Países Bajos, Irlanda, Islandia y Eslovenia).