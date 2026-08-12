#HOY:

Javier Milei
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Anuncio oficial

Eurovisión ya no permitirá que se realice el festival en países en conflicto

Desde ahora, el país ganador no podrá organizar la siguiente edición si su situación compromete la seguridad del certamen.

La organización anunció nuevas reglas sobre el certamen.La organización anunció nuevas reglas sobre el certamen.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La organización del Festival de Eurovisión anunció este miércoles (12.08.2026) una serie de reglas sobre el certamen, entre ellas la que prohibirá su celebración en países en conflicto o "situación geopolíticamente sensible".

Klemen, representing Slovenia, performs during the dress rehearsal 2 of the first semi-final of the 2025 Eurovision Song Contest, in Basel, Switzerland, May 12, 2025. REUTERS/Denis Balibouse TPX IMAGES OF THE DAYSe prohibió la celebración del festival en países en conflicto.

Según un comunicado, la televisión del país ganador será automáticamente excluida de la posibilidad de acoger el festival en la siguiente edición "si un conflicto armado, una situación geopolítica sensible u otra situación material afecta a la seguridad o estabilidad del país o la región vecina".

Impacto de la situación en Ucrania

Aunque no menciona casos concretos, podría estar dirigida a la actual situación en países como Israel o Ucrania, país este último que, de hecho, ganó la edición de 2022 pocos meses después de que se arrancara la invasión rusa, por lo que finalmente fue Reino Unido quien acogió la edición de 2023.

Jerry Heil, representing Ukraine, perform "Teresa & Maria" during the Grand Final of the 2024 Eurovision Song Contest, in Malmo, Sweden, May 11, 2024. REUTERS/Leonhard FoegerLa decisión se tomó tras una revisión anual por parte de la Unión Europea de Radiodifusión.

Esta y otras decisiones se han tomado tras una revisión anual por parte de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), órgano rector del festival, de la última edición celebrada en Viena, la capital austríaca, el pasado mes de mayo.

Bulgaria gana, Israel casi logra la sede

Aunque Bulgaria fue la ganadora, hasta el último minuto estuvo abierta la posibilidad de que Israel, segunda clasificada finalmente, se llevara la victoria y obtuviera con ello el derecho de celebrar el festival en 2027.

Mirá tambiénEurovisión y una 70° edición nuevamente marcada por las tensiones geopolíticas

Ello habría generado una tensa situación en el seno de muchos participantes, dadas las crecientes críticas a la mera participación israelí en el festival, que ya causó este año el boicot de cinco países (España, Países Bajos, Irlanda, Islandia y Eslovenia).

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Show
Arte Música Teatro
Israel
Ucrania
Reino Unido
España
Cine Series Televisión
Rusia

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro