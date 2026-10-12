#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Durante un operativo policial de 2009

La Fiscalía de Bolivia investiga a Evo Morales por asesinato

El exgobernante es acusado por el crimen de tres hombres, a los que, en su momento, acusó de “mercenarios” y dijo que él ordenó el operativo.

El fiscal general interino anunció la nueva investigación preliminar contra el expresidente.El fiscal general interino anunció la nueva investigación preliminar contra el expresidente.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

La Fiscalía de Bolivia anunció este lunes (12.10.2026) el inicio de una nueva investigación contra el expresidente izquierdista Evo Morales por los presuntos delitos de asesinato y tortura relacionados con un operativo policial que dejó tres europeos muertos en 2009.

Hace 17 años, un comando policial intervino un hotel en la ciudad de Santa Cruz (este) y abatió a tiros al boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores, al irlandés Michael Dwyer y al húngaro-rumano Arpad Magyarosi.

Sobrevivientes y denuncias de torturas

Salieron con vida Mario Tadic (boliviano-croata) y Elöd Tóásó (húngaro), que denunciaron torturas tras ser detenidos.

El gobierno de Morales sostuvo entonces que un grupo liderado por Rózsa Flores buscaba impulsar un movimiento separatista, con el financiamiento de la élite económica de derecha de Santa Cruz.

Nueva etapa judicial en Bolivia

El fiscal general interino, José Armando Urioste, anunció la nueva investigación preliminar contra el exgobernante indígena, una semana después de haber sido nombrado por el Congreso tras el arresto de su antecesor, Roger Mariaca, acusado de narcotráfico y lavado de activos.

Mirá tambiénLa crisis de los oficialismos en América Latina y el intercambio que atenta contra los procesos

En un oficio dirigido al Tribunal Supremo de Justicia, Urioste notifica "el inicio de la fase de acumulación de antecedentes" contra Morales y su exvicepresidente Alvaro García Linera "por la presunta comisión de los delitos de asesinato, vejaciones y torturas y privación de libertad".

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Bolivia
Evo Morales
Narcotráfico

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro