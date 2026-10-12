La Fiscalía de Bolivia anunció este lunes (12.10.2026) el inicio de una nueva investigación contra el expresidente izquierdista Evo Morales por los presuntos delitos de asesinato y tortura relacionados con un operativo policial que dejó tres europeos muertos en 2009.
La Fiscalía de Bolivia investiga a Evo Morales por asesinato
El exgobernante es acusado por el crimen de tres hombres, a los que, en su momento, acusó de “mercenarios” y dijo que él ordenó el operativo.
Hace 17 años, un comando policial intervino un hotel en la ciudad de Santa Cruz (este) y abatió a tiros al boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores, al irlandés Michael Dwyer y al húngaro-rumano Arpad Magyarosi.
Sobrevivientes y denuncias de torturas
Salieron con vida Mario Tadic (boliviano-croata) y Elöd Tóásó (húngaro), que denunciaron torturas tras ser detenidos.
El gobierno de Morales sostuvo entonces que un grupo liderado por Rózsa Flores buscaba impulsar un movimiento separatista, con el financiamiento de la élite económica de derecha de Santa Cruz.
Nueva etapa judicial en Bolivia
El fiscal general interino, José Armando Urioste, anunció la nueva investigación preliminar contra el exgobernante indígena, una semana después de haber sido nombrado por el Congreso tras el arresto de su antecesor, Roger Mariaca, acusado de narcotráfico y lavado de activos.
En un oficio dirigido al Tribunal Supremo de Justicia, Urioste notifica "el inicio de la fase de acumulación de antecedentes" contra Morales y su exvicepresidente Alvaro García Linera "por la presunta comisión de los delitos de asesinato, vejaciones y torturas y privación de libertad".