Seis operarios resultaron heridos este viernes tras una explosión registrada en una plataforma de gas ubicada en aguas del Lago de Maracaibo, en el occidente de Venezuela. El incidente ocurrió en la Planta de Compresión Lamargas, una instalación operada por la estatal petrolera Petróleos de Venezuela.
Incendio y explosión en plataforma de gas de Venezuela: hay seis heridos
El siniestro ocurrió en una instalación operada por PDVSA en el Lago de Maracaibo y obligó a activar un operativo de emergencia. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar qué originó el episodio.
Tras el episodio, la empresa informó que se pusieron en marcha los protocolos de seguridad industrial para controlar la situación. Entre las medidas implementadas se incluyeron la evacuación preventiva del personal y el resguardo de las operaciones dentro de la instalación lacustre.
Asimismo, equipos de respuesta inmediata fueron desplegados para asistir a los seis trabajadores lesionados, mientras se avanzaba con las tareas de contención en la zona afectada.
Cómo controlaron el incendio
Las labores para extinguir el fuego continuaron durante varias horas con el apoyo de personal especializado y recursos técnicos destinados a controlar el siniestro. Según detalló la petrolera estatal en un comunicado oficial, finalmente lograron sofocar el incendio en el área comprometida.
A raíz de lo ocurrido, PDVSA conformó un comité técnico encargado de investigar las causas de la explosión y determinar qué originó el incidente. Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre el motivo del siniestro.
Qué pasará con las operaciones
La estatal venezolana aseguró que el episodio no afectará la continuidad de las actividades petroleras y gasíferas en la región occidental del país. Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades mantienen el monitoreo de la planta ubicada en el Lago de Maracaibo para evaluar las condiciones de seguridad en el lugar.
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