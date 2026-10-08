La policía británica reconoció que los allanamientos realizados en febrero durante el arresto del expríncipe Andrés, en el marco de las indagaciones por el caso Epstein, fueron "ilegales", declaró este jueves (08.10.2026) un juez de la Alta Corte de Londres.
La policía reconoció que los allanamientos al ex príncipe Andrés fueron ilegales
Los operativos de febrero de 2026 fueron realizados en el marco de una investigación relacionada con el caso Epstein, pero sobre una base legal inadecuada.
Los registros tuvieron lugar en la residencia del hermano del rey Carlos III en Sandringham, en el este de Inglaterra, y en su anterior residencia en Windsor.
Estas acciones habían sido "anuladas" por el mismo tribunal el 22 de julio, precisó la Policía, que no obstante está estudiando cómo conservar las piezas incautadas durante esa operación.
Además, las fuerzas de seguridad indicaron que "continúa abierta" su investigación sobre la "presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público" por parte del antiguo duque de York, cuando era representante comercial del Reino Unido.
Las órdenes de registro fueron emitidas el 18 de febrero de 2026 y ejecutadas al día siguiente. En las primeras declaraciones públicas sobre el tema, el juez Nicholas Hilliard dijo que la policía había aceptado que "las órdenes de allanamiento eran ilegales". Pero "esto no pone fin a la investigación ni significa que el conjunto de la investigación fuera ilegal", matizó el juez.
Disposición legal inadecuada
La Policía del valle del Támesis, que cubre el área de Windsor, reconoció que la decisión inicial del tribunal penal de Old Bailey de emitir las órdenes fue incorrecta, dado que los agentes habían utilizado al solicitarlas una disposición legal inadecuada.
La Policía recalcó en un comunicado que el acuerdo que llevó a anular las órdenes "se refiere específicamente a una decisión tomada por el tribunal sobre la base jurídica" utilizada y "no constituye un juicio sobre nuestra investigación en curso".
Andrés, de 66 años, fue detenido brevemente el 19 de febrero a raíz de sus vínculos con el fallecido delincuente estadounidense Jeffrey Epstein. Él siempre ha negado cualquier irregularidad cometida en relación con ese caso.
El hermano del rey está siendo investigado por "incumplimiento en el ejercicio de una función pública", ya que se sospecha que transmitió documentos económicos confidenciales a Epstein cuando era enviado especial de Reino Unido para el Comercio entre 2001 y 2011. Además, la policía indicó que estaba examinando una acusación de agresión sexual presentada contra él.
Apartado de la familia real y despojado de sus títulos en 2025 debido a este escándalo, Andrew Mountbatten-Windsor —quien no ha sido inculpado hasta ahora— se vio obligado a dejar la residencia de Royal Lodge, en Windsor, donde vivía desde hacía unos veinte años, para trasladarse a la finca privada del rey en Sandringham, en Norfolk.