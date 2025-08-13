Capilla Sixtina

La extraordinaria restauración del "Juicio Final" de Miguel Ángel comenzará en 2026

Así lo confirmó el director del Laboratorio de Restauración de los Museos Vaticanos, Paolo Violini. La mantención del icónico fresco forma parte de un ambicioso plan que comenzará con la finalización de las obras en la sala "Fuego en el Borgo" y continuará con la restauración completa de las "Estancias de Rafael".