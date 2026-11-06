Los argentinos Federico Domínguez y Paz Lupo sufrieron un grave accidente de moto el martes por la noche en Bali, Indonesia, donde se encontraban de viaje. Tras el impacto, los dos fueron trasladados al Kasih Ibu Hospital, un centro privado de la isla.
Un argentino lucha por su vida en Bali tras un choque en moto que también dejó herida a su pareja
La pareja argentina había viajado al sudeste asiático para participar de una competencia de trail running y recorrer la región. Tras el impacto, ambos perdieron el conocimiento y fueron trasladados a un hospital privado de la isla.
La pareja había participado de una competencia de trail running y, una vez finalizada, decidió extender sus vacaciones para recorrer otros destinos turísticos del sudeste asiático. Sin embargo, el siniestro cambió por completo sus planes.
Como consecuencia del choque, Domínguez quedó en estado crítico, en coma y bajo cuidados intensivos. Lupo, por su parte, sufrió fracturas en ambas piernas y debió ser operada este jueves.
Según relataron sus familiares, ambos perdieron el conocimiento durante el impacto y no pudieron aportar detalles sobre cómo ocurrió el accidente.
El delicado estado de salud
El cuadro de Federico presenta múltiples fracturas graves y lesiones que comprometieron su sistema respiratorio. Debido a esas complicaciones, los médicos debieron realizarle una traqueotomía. Además, necesita una nueva intervención quirúrgica.
Paz fue intervenida por las fracturas que sufrió en ambas piernas. Su hermana, Guadalupe Urriza, explicó que la joven continúa internada mientras atraviesa el proceso de recuperación.
Los dos permanecen hospitalizados en Indonesia, mientras sus allegados siguen de cerca la evolución de sus respectivos cuadros clínicos desde la Argentina.
La preocupación de sus familias
La situación mantiene en alerta a los familiares de ambos jóvenes, que viven en Bariloche y debieron organizarse para acompañar a la pareja a la distancia.
Además de la preocupación por su evolución médica, las familias enfrentan dificultades para garantizar la continuidad de los tratamientos. El seguro de viaje cubre solo una parte de las intervenciones y el hospital estableció plazos para recibir los pagos correspondientes.
Ante ese escenario, pusieron en marcha campañas solidarias para reunir los recursos necesarios y afrontar las internaciones, cirugías, medicamentos e insumos.
Los allegados apelaron a la solidaridad de Bariloche y de toda la región para acompañar a Federico y Paz durante este difícil momento, mientras esperan novedades sobre su recuperación.