Las autoridades confirmaron este jueves 29 de octubre de 2026 el fallecimiento del argentino Agustín Randazzo, de 51 años, quien era intensamente buscado tras la colisión de alta velocidad en Toledo que ya suma 74 víctimas fatales. El compatriota, radicado en Europa desde 2002, viajaba por motivos laborales en el vagón número ocho de la formación siniestrada.
Confirmaron la muerte de Agustín Randazzo, el argentino que era intensamente buscado tras el choque de trenes en Toledo
Tenía 52 años, vivía en Europa desde 2002 y viajaba por trabajo. La trágica colisión ferroviaria en Toledo ya causó al menos 74 muertes y conmueve a todo el país ibérico.
Un viaje de trabajo y la incertidumbre que culminó en la peor noticia
Agustín Randazzo se encontraba residiendo en territorio europeo desde el año 2002. En el marco de sus actividades cotidianas, abordó una formación AVE de Renfe que realizaba el trayecto habitual entre Madrid y Sevilla.
El trágico episodio se desencadenó cuando el convoy colisionó contra otro tren de la empresa Iryo en las inmediaciones de Urda y Toledo, en medio de un contexto de profundo dolor e conmoción en España, que decretó tres días de luto nacional. Tras el impacto y la posterior caída de vagones por un terraplén, la familia de Randazzo perdió todo tipo de contacto con él, lo que dio inicio a una intensa campaña de búsqueda y a la presentación de denuncias formales con muestras de ADN ante la Policía española.
Despedidas y el dolor de la comunidad
Con el correr de las horas, los operativos de rescate y los peritajes forenses confirmaron su deceso. Amigos y allegados expresaron su dolor a través de las redes sociales para despedirlo con profundo afecto. "Tu risa. Tu amistad. Tu complicidad. Y cada sonrisa que me sacaste desde el primer momento hasta el último. Te amamos por siempre amigo", escribieron en emotivos mensajes difundidos este jueves.
Por su parte, el reconocido diseñador de moda Roberto Piazza e íntimo amigo de la víctima confirmó la pérdida en sus redes sociales, expresando su profundo dolor por el fallecimiento de su amigo y recordando los momentos compartidos.
La partida de Randazzo enluta nuevamente a la comunidad argentina en el exterior, sumándose al dolor por el fallecimiento de Ana Martina Conte Grand, otra ciudadana argentina de 32 años que también perdió la vida en el mismo siniestro ferroviario.
Una investigación en curso bajo estrictos protocolos de emergencia
Mientras los equipos de rescate continúan removiendo escombros y revisando los vagones afectados en la zona de Castilla-La Mancha, las autoridades gubernamentales y judiciales encabezan peritajes exhaustivos para esclarecer las causas de la falla en el control y la dinámica exacta de la colisión entre ambas formaciones de alta velocidad. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, garantizó que se llegará hasta las últimas consecuencias para determinar responsabilidades en la peor catástrofe ferroviaria de los últimos tiempos en el país europeo.
Cierre: La confirmación de la muerte de Agustín Randazzo profundiza el impacto internacional de una tragedia que golpea de lleno a ciudadanos argentinos y mantiene en vilo a España, exigiendo respuestas definitivas sobre los mecanismos de seguridad y control en las vías de alta velocidad.