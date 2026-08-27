Fernando Cerimedo difundió una nueva carta desde la cárcel de Palmasola, en Bolivia, luego de las declaraciones del presidente Rodrigo Paz. El mandatario había reconocido el apoyo del consultor argentino, aunque negó que tuviera funciones oficiales.
Cerimedo negó haber participado de negociados y respondió a Rodrigo Paz
El consultor político difundió una nueva carta desde Palmasola. Aclaró que colaboró con el mandatario boliviano, pero que nunca tuvo funciones oficiales.
“Reafirmo lo dicho por el presidente Rodrigo Paz”, expresó el exasesor de Javier Milei. Cerimedo explicó que decidió escribir el documento porque necesitaba enviar un mensaje a la prensa ante las versiones difundidas sobre su participación en el gobierno boliviano.
El alcance de su colaboración
Cerimedo sostuvo que su rol como colaborador de Paz no le otorgaba autorización ni poder para actuar o representar a la familia presidencial. “Jamás actué en nombre de nadie ni tomé decisiones”, afirmó.
También rechazó las acusaciones sobre presuntas actividades ilícitas. “Jamás participé de negociados ni de ningún tipo de acto en mi nombre y mucho menos en nombre de la esposa del presidente”, escribió.
El consultor agregó que aprecia a la primera dama y destacó la honorabilidad de la familia presidencial. Además, calificó como infundadas las versiones que lo vinculan con decisiones o gestiones realizadas en nombre de otras personas.
La referencia a su expareja
Cerimedo también mencionó el conflicto con su expareja, Nadia Beller. Lamentó que una situación personal que, de acuerdo con su relato, no pudo manejar se haya convertido en un tema de interés político.
En ese tramo de la carta, vinculó la repercusión del caso con sectores opositores al gobierno de Paz. El consultor apuntó contra quienes identificó con los 20 años de administraciones del evismo.
A la espera de una resolución
El exasesor manifestó que espera que su situación judicial se resuelva lo antes posible. También anticipó que buscará responder las acusaciones y versiones difundidas sobre su actividad en Bolivia.
Cerimedo permanece detenido en la cárcel de Palmasola mientras continúa el proceso judicial en territorio boliviano.