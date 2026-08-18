Las cámaras de seguridad registraron el ataque contra Nadia Beller en Santa Cruz de la Sierra. En las imágenes se observa a dos hombres vestidos como repartidores llegar hasta las inmediaciones de un hotel, acercarse a la abogada y abrir fuego antes de escapar.
Video: así fue el ataque a balazos contra Nadia Beller que terminó con Cerimedo bajo investigación
Dos hombres vestidos como repartidores la interceptaron frente a un hotel y le dispararon antes de escapar. La abogada sobrevivió y señaló públicamente a su expareja, Fernando Cerimedo.
Beller recibió tres impactos de bala, según la información confirmada por la Policía boliviana y agencias internacionales. Fue trasladada a un centro médico y sobrevivió al ataque.
El ataque quedó grabado
Los agresores llegaron en una motocicleta y utilizaron indumentaria similar a la de repartidores de comida para aproximarse sin levantar sospechas. Después de interceptar a Beller, efectuaron varios disparos y huyeron del lugar.
La Policía informó además que los atacantes se llevaron la cartera y el teléfono celular de la víctima. Posteriormente habrían utilizado otro vehículo para abandonar la zona.
El registro de las cámaras se convirtió en una de las piezas centrales de la investigación para reconstruir la secuencia, identificar a los autores materiales y establecer si hubo otras personas detrás del atentado.
Beller apuntó contra Cerimedo
Horas después, Beller habló públicamente desde su internación y responsabilizó a Fernando Cerimedo por lo ocurrido. El consultor argentino había sido detenido durante la madrugada en el aeropuerto de Viru Viru.
La abogada sostuvo que fingió estar muerta para evitar que los atacantes continuaran disparándole y aseguró tener información sobre las personas que participaron del episodio. Sus acusaciones deberán ser verificadas dentro de la causa.
La Policía boliviana aclaró que Cerimedo permanece bajo investigación y que todavía trabaja con distintas hipótesis sobre su eventual participación. No existe hasta el momento una condena ni una determinación judicial definitiva sobre su responsabilidad.
La hipótesis de un conflicto previo
Las autoridades reconocieron que una de las líneas de investigación parte de la relación sentimental que habría existido entre Cerimedo y Beller. El comandante policial David Gómez señaló que se analiza si hubo un conflicto previo entre ambos.
Medios bolivianos también informaron que la víctima había mencionado discusiones anteriores con el consultor argentino. Esa información forma parte de los elementos que ahora analiza el Ministerio Público.
Cerimedo fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, mientras los investigadores continúan buscando a los responsables materiales del ataque.
Qué dijo la víctima
En declaraciones posteriores, Beller relató episodios previos de violencia que atribuyó a Cerimedo y aseguró que había descubierto información vinculada con relaciones personales y actividades del consultor.
Esos señalamientos corresponden por ahora a la versión de la víctima y deberán ser contrastados con pruebas, testimonios y peritajes dentro de la investigación judicial.
El Gobierno boliviano pidió que el caso sea esclarecido y remarcó que Cerimedo está a disposición de las autoridades competentes.