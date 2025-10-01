Aumentan a 60 las muertes por el fuerte terremoto en Filipinas

El número de víctimas mortales en el terremoto de magnitud 6.9 que sacudió la provincia de Cebú en el centro de Filipinas el martes por la noche podría llegar a 60, dijo este miércoles la Oficina de Defensa Civil (OCD, sigla en inglés) de Filipinas.
El foco estuvo en la provincia de Cebú en el centro del país.
"Hasta 60 personas perecieron a causa de este terremoto", según algunas informaciones; pero el número de bajas mortales todavía está sujeto a validación, dijo en una conferencia de prensa el subsecretario Bernardo Rafaelito Alejandro, subadministrador de la OCD.
El Consejo Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres informó inicialmente que 26 personas perdieron la vida a causa del movimiento telúrico y al menos 147 personas resultaron heridas.
Alejandro dijo que la OCD todavía está verificando las identidades de las personas desaparecidas, y han estado recibiendo informes de que hay aún atrapadas en los escombros.
La oficina provincial de manejo de desastres de Cebú dijo que ha registrado más de 60 muertes por el terremoto, al menos 30 de ellas en la ciudad de Bogo, el epicentro del terremoto, 22 en la ciudad de San Remigio, 10 en Medellín y una en la ciudad de Tabuelán.
La provincia de Cebú ha declarado el estado de calamidad, lo que permite al Gobierno, en particular a las unidades locales, acceder rápidamente a los fondos de emergencia (fondos de calamidad) para proporcionar ayuda y rehabilitación, así como imponer medidas como la congelación de precios de los bienes esenciales para proteger a los residentes afectados.
El Instituto de Vulcanología y Sismología de Filipinas informó inicialmente que un terremoto de magnitud 6,7 sacudió la provincia de Cebú a las 9:59 P.M. hora local del martes. El Instituto más tarde revisó la magnitud a 6,9, añadiendo que el sismo golpeó a una profundidad de 5 km, aproximadamente 19 km al noreste de la ciudad de Bogo.
El temblor también se sintió en muchas provincias vecinas en el centro de Filipinas, así como en algunas regiones en el sur del país.
Las Filipinas se asientan a lo largo del "Anillo de Fuego" del Pacífico, una región propensa a terremotos y actividad volcánica.
