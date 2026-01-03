#HOY:

Violenta pelea en la Piazza del Duomo: destrozos y caos en el centro de Florencia

Un enfrentamiento entre jóvenes alteró la tranquilidad de una de las zonas más concurridas de la ciudad, con mobiliario gastronómico dañado y personas que debieron retirarse del lugar ante la tensión generada.

Videos muestran una violenta pelea y destrozos en la Piazza del Duomo.Videos muestran una violenta pelea y destrozos en la Piazza del Duomo.
Por: 

Un violento episodio ocurrido durante la noche en pleno centro histórico de Florencia quedó registrado en video y generó alarma entre comerciantes y turistas. Las imágenes muestran a grupos de jóvenes inmigrantes protagonizando una pelea en la Piazza del Duomo, una de las zonas más emblemáticas y concurridas de la ciudad italiana.

Pelea y destrozos

Según se observa en los videos que comenzaron a circular en redes sociales, el enfrentamiento incluyó agresiones con sillas, el vuelco de mesas y la destrucción del mobiliario de una pizzería ubicada en la plaza. La pelea involucró a varios grupos que se enfrentaron entre sí en medio de las terrazas gastronómicas, generando escenas de desorden y tensión.

El episodio se desarrolló a pocos metros de la catedral de Florencia y se extendió durante varios minutos, mientras los disturbios avanzaban por distintos sectores de la plaza.

Turistas y peatones obligados a huir

Durante el enfrentamiento, viandantes y turistas que se encontraban en el lugar debieron abandonar rápidamente la zona para ponerse a resguardo. Las imágenes reflejan corridas y momentos de confusión, en un espacio que habitualmente concentra gran afluencia de público, incluso en horario nocturno.

Hasta el momento, no se difundieron datos oficiales sobre personas heridas, detenidos ni sobre los motivos que habrían desencadenado la pelea. Tampoco se informó si hubo intervención policial inmediata durante el incidente.

El hecho reavivó el debate sobre la seguridad nocturna en áreas turísticas y el impacto de episodios de violencia en zonas históricas de alta circulación.

