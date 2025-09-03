Florida planea eliminar todas las vacunas escolares obligatorias

Florida se perfila como el primer estado en Estados Unidos en eliminar por completo los mandatos de vacunación escolar. Así lo anunció este miércoles el cirujano general Joseph Ladapo en una conferencia junto al gobernador Ron DeSantis, en un giro de política sanitaria sin precedentes en el país.
Ladapo, conocido por su postura escéptica frente a las vacunas, sostuvo que imponer estas inmunizaciones constituye "desdén y esclavitud". “¿Quién soy yo para decirles lo que deben poner en su cuerpo?”, expresó, y remarcó que la medida busca defender la libertad individual y parental.
Algunas exenciones podrán eliminarse mediante decisión directa del Departamento de Salud estatal, pero las vacunas obligatorias establecidas por ley, como las de polio, sarampión o paperas, requerirán una reforma legislativa.
Reacciones
Expertos en salud pública advirtieron que esta decisión puede provocar rebrotes de enfermedades evitables. La caída de las tasas de vacunación en niños y los recientes casos de sarampión preocupan a médicos y autoridades sanitarias.
Mientras Florida retrocede en sus políticas sanitarias, California, Oregon y Washington anunciaron una alianza regional para coordinar recomendaciones de vacunación basadas en evidencia, frente al colapso en el liderazgo técnico del CDC.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.