#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Estados Unidos

Florida planea eliminar todas las vacunas escolares obligatorias

El Dr. Joseph Ladapo, cirujano general del estado norteamericano, proclamó que trabajará para poner fin a todos los mandatos de vacunación, incluidos aquellos para la inscripción escolar. La decisión genera alarma en el campo sanitario.

El cirujano general de Florida, Joseph Ladapo, conocido por su postura escéptica frente a las vacunas.
 22:06
Por: 

Florida se perfila como el primer estado en Estados Unidos en eliminar por completo los mandatos de vacunación escolar. Así lo anunció este miércoles el cirujano general Joseph Ladapo en una conferencia junto al gobernador Ron DeSantis, en un giro de política sanitaria sin precedentes en el país.

Ladapo, conocido por su postura escéptica frente a las vacunas, sostuvo que imponer estas inmunizaciones constituye "desdén y esclavitud". “¿Quién soy yo para decirles lo que deben poner en su cuerpo?”, expresó, y remarcó que la medida busca defender la libertad individual y parental.

Algunas exenciones podrán eliminarse mediante decisión directa del Departamento de Salud estatal, pero las vacunas obligatorias establecidas por ley, como las de polio, sarampión o paperas, requerirán una reforma legislativa.

Reacciones

Expertos en salud pública advirtieron que esta decisión puede provocar rebrotes de enfermedades evitables. La caída de las tasas de vacunación en niños y los recientes casos de sarampión preocupan a médicos y autoridades sanitarias.

Mientras Florida retrocede en sus políticas sanitarias, California, Oregon y Washington anunciaron una alianza regional para coordinar recomendaciones de vacunación basadas en evidencia, frente al colapso en el liderazgo técnico del CDC.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Salud
Estados Unidos
Videos

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro