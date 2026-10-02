El asesor diplomático del presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Anwar Gargash, calificó de “acto terrorista” el incidente registrado a bordo de un vuelo de Flydubai que debió ser desviado a Arabia Saudita, y destacó la actuación del piloto Smit Machchhar, quien resultó herido durante el episodio.
Emiratos califica de acto terrorista el incidente en un vuelo de Flydubai
El asesor diplomático del presidente de Emiratos Árabes Unidos, Anwar Gargash, destacó la actuación del piloto Smit Machchhar durante el episodio ocurrido a bordo de un vuelo con destino a Israel. Las autoridades investigan las circunstancias del ataque y su posible trasfondo terrorista.
“Más allá de las interpretaciones simplistas de los hechos o la adopción y promoción de teorías conspirativas, la vigilancia y la precaución siguen siendo esenciales para afrontar los peligros del extremismo y el terrorismo”, señaló Gargash en su cuenta oficial de X.
El funcionario también elogió al comandante por su actuación durante la emergencia y consideró que demostró “valentía y responsabilidad” frente a una situación que, según su interpretación, pudo haber derivado en una tragedia.
Investigan si se trató de un ataque terrorista
La calificación de Gargash se produjo mientras continúa la investigación sobre lo ocurrido dentro de la cabina del avión. Hasta el momento, las autoridades de Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita se han referido oficialmente al episodio como un “incidente de seguridad”.
La Fiscalía General de Emiratos anunció la creación de un equipo integrado por fiscales especializados para determinar las circunstancias del hecho y establecer si tuvo un trasfondo terrorista.
Según la versión difundida por Israel, el copiloto habría apuñalado al comandante e intentado posteriormente provocar la caída de la aeronave. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó el episodio de “atentado”, mientras que el ministro de Defensa, Israel Katz, habló de un presunto “intento de atentado terrorista yihadista”.
Los motivos del ataque todavía no fueron establecidos oficialmente.
El piloto fue dado de alta
Arabia Saudita confirmó que el copiloto atacó al comandante y que ambos permanecieron internados en un hospital de la ciudad de Tabuk. Posteriormente, los dos fueron dados de alta y trasladados a Abu Dabi, según informaron las autoridades saudíes.
Durante una conversación telefónica con el primer ministro de India, Narendra Modi, desde Abu Dabi, Machchhar relató que sintió que el avión “iba en picado” después de resultar herido. Según su relato, consiguió llegar hasta la cabina y abrir la puerta para intentar recuperar el control de la situación y proteger a los pasajeros.
El copiloto aún no fue identificado públicamente y las autoridades emiratíes no brindaron detalles sobre su situación ni sobre los motivos que habrían provocado el ataque.
El vuelo de Flydubai tenía como destino Israel y transportaba a 174 personas, entre pasajeros y tripulación. La mayoría de los pasajeros eran israelíes y la aeronave contaba con ocho tripulantes.