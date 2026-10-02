Investigación en curso

Emiratos califica de acto terrorista el incidente en un vuelo de Flydubai

El asesor diplomático del presidente de Emiratos Árabes Unidos, Anwar Gargash, destacó la actuación del piloto Smit Machchhar durante el episodio ocurrido a bordo de un vuelo con destino a Israel. Las autoridades investigan las circunstancias del ataque y su posible trasfondo terrorista.