Ken Urker, el prometido de Gypsy Rose Blanchard, fue encontrado muerto este jueves en su casa de Raceland, Louisiana. Tenía 34 años y fue hallado sin vida el mismo día de su cumpleaños.
Encontraron muerto al prometido de Gypsy Rose Blanchard, condenada por matar a su madre
La mujer se hizo conocida mundialmente tras ser condenada por el asesinato de su madre, Dee Dee Blanchard, quien durante años la sometió a tratamientos médicos y la hizo pasar por enferma. El hombre tenía 34 años y fue hallado sin vida en su casa de Louisiana.
El hombre fue encontrado por un familiar que había llegado hasta la vivienda para saber cómo estaba, luego de que no respondiera un mensaje que Gypsy Rose le había enviado para felicitarlo.
Por el momento, las autoridades no determinaron la causa de muerte. Gypsy Rose contó que cree que Urker pudo haber sufrido una sobredosis, aunque aclaró que desconoce qué sustancia habría consumido y tampoco sabe si se trató de un hecho intencional o de un accidente.
Según relató, el hombre fue encontrado muerto en su cama. Tras enterarse de la noticia, expresó su conmoción y aseguró: “No me lo puedo creer. No puedo pensar. He gritado hasta que me arda la garganta”.
La historia de amor
Urker conoció a Gypsy Rose en 2017, cuando ella estaba detenida por el asesinato de su madre. Él había conocido su historia y comenzó a escribirle. De esa manera, ambos iniciaron una comunicación mientras ella permanecía en prisión.
La relación avanzó rápidamente y en 2018 se comprometieron. Sin embargo, al año siguiente decidieron separarse y continuaron sus vidas por caminos diferentes.
En 2022, Gypsy Rose se casó con Ryan Anderson. Esa relación terminó después de que ella recuperara su libertad. En 2024, luego de la salida de Gypsy Rose de prisión, ella y Urker retomaron su relación. Poco después anunciaron que esperaban un bebé. En diciembre de ese año nació Aurora Raina Urker, la hija que tuvieron en común.
Qué se sabe de la muerte
Hasta el momento, no se estableció cuál fue la causa de la muerte de Urker. El hombre fue encontrado sin vida en su cama, dentro de su vivienda de Raceland.
Gypsy Rose manifestó que considera posible que haya sufrido una sobredosis, aunque explicó que no conoce qué sustancia pudo haber consumido ni si el hecho fue intencional o accidental. También señaló que Urker “no estaba en un buen estado mental últimamente”.
Mientras las circunstancias de la muerte todavía no fueron determinadas, Gypsy Rose expresó públicamente el impacto que le provocó la noticia.
El asesinato Dee Dee Blanchard
La historia de Gypsy Rose Blanchard se hizo conocida a partir de la relación que mantuvo durante años con su madre, Dee Dee Blanchard.
Según la información del caso, Dee Dee hizo creer a familiares, médicos y vecinos que su hija padecía numerosas enfermedades y discapacidades. Gypsy era presentada como una joven gravemente enferma y dependiente de su madre.
En 2015, Dee Dee fue encontrada asesinada a puñaladas en su casa de Missouri. Gypsy había desaparecido y, pocos días después, fue localizada junto a su entonces novio, Nicholas Godejohn.
La investigación determinó que ambos habían participado en el crimen. Gypsy fue declarada culpable de asesinato en segundo grado y recibió una condena de 10 años de prisión.
Godejohn, señalado como responsable material del apuñalamiento, recibió una condena a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Gypsy obtuvo la libertad condicional en diciembre de 2023. Desde entonces, su historia volvió a tener repercusión pública y fue llevada a documentales y producciones de ficción. También comenzó a compartir contenido de su vida a través de programas de televisión y redes sociales.