Pasó 8 años en prisión

Encontraron muerto al prometido de Gypsy Rose Blanchard, condenada por matar a su madre

La mujer se hizo conocida mundialmente tras ser condenada por el asesinato de su madre, Dee Dee Blanchard, quien durante años la sometió a tratamientos médicos y la hizo pasar por enferma. El hombre tenía 34 años y fue hallado sin vida en su casa de Louisiana.