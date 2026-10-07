Economía mundial

El FMI advirtió por los precios de la energía y pidió reforzar los planes de ajuste fiscal

Kristalina Georgieva alertó sobre el impacto de los costos energéticos, el crecimiento de la deuda pública y la expansión de la inteligencia artificial. La titular del organismo reclamó políticas fiscales creíbles y medidas para proteger a los sectores más vulnerables.