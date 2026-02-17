Francia: nueve detenidos por el asesinato de Quentin Deranque

Nueve personas fueron detenidas en Francia tras una investigación sobre el asesinato de un estudiante nacionalista de extrema derecha por presuntos militantes de extrema izquierda.
Según la autopsia, el estudiante nacionalista de extrema derecha fue pateado y golpeado por "al menos seis" personas. Entre los involucrados se encuentra un asistente parlamentario de un diputado del partido de izquierda radical Francia Inconmovible (LFI).
Quentin Deranque, un estudiante de matemáticas de 23 años, murió en el hospital el sábado, dos días después de ser golpeado y pateado en la cabeza por una pandilla de jóvenes enmascarados en Lyon.
Ocurrió después de una pequeña manifestación de feministas de extrema derecha (a quienes Deranque supuestamente ayudaría a proteger) en el Instituto de Estudios Políticos (IEP) de la ciudad, comúnmente conocido como Sciences-Po.
Los arrestos confirman lo que se venía informando ampliamente: que los sospechosos del asesinato son militantes de extrema izquierda vinculados a un grupo prohibido llamado La Jeune Garde (Joven Guardia).
La noticia más sorprendente es que entre los nueve detenidos se encuentra Jacques-Elie Favrot, un joven que hasta ahora trabajaba como asistente parlamentario en la Asamblea Nacional en París para un diputado del LFI.
El asesinato está ejerciendo una enorme presión sobre LFI, sobre sus 70 diputados y sobre su veterano líder Jean-Luc Mélenchon, quien es un probable candidato a las elecciones presidenciales del año próximo.
El domingo, Mélenchon afirmó que su partido "no tenía nada que ver con esta historia. Quienes nos acusan están cometiendo una difamación".
"Expresamos nuestra consternación, pero también nuestra empatía y compasión por la familia y los amigos [de Deranque]. Hemos dicho decenas de veces que nos oponemos a toda forma de violencia", afirmó.
El lunes, el fiscal estatal Thierry Dran dijo en una conferencia de prensa que Deranque fue pateado y golpeado por "al menos seis" personas, y que la autopsia mostró daños fatales en su cráneo y cerebro.