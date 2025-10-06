Crisis institucional

Renunció el primer ministro de Francia y se agrava la crisis del gobierno de Macron

Sébastien Lecornu, dimitió apenas 13 horas después de presentar a su gabinete. Es el cuarto jefe de gobierno en menos de un año y su salida profundiza la crisis política que atraviesa el mandato de Emmanuel Macron. Los partidos opositores reclaman elecciones anticipadas.