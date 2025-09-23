#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Asamblea General de la ONU

Macron fue detenido por el bloqueo de la comitiva de Trump en Nueva York

Estados Unidos recibe la 80° cumbre de la ONU, con particularidades en los operativos dentro de la Gran Manzana.

Macron este lunes por la noche en Nueva York.
 12:34

Emmanuel Macron, presidente de Francia, fue detenido por la policía en Nueva York, Estados Unidos, que había bloqueado las calles para la comitiva de su presidente Donald Trump.

Mirá tambiénSiete países se sumarán al reconocimiento de Palestina en la Asamblea de la ONU

Los operativos se dan en el marco de la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas, con el arribo masivo de los principales mandatarios del mundo en simultáneo a la Gran Manzana.

El presidente francés había llegado a la Asamblea General de la ONU y finalmente tuvo que llamar personalmente a Trump antes de que le permitieran continuar.

French President Emmanuel Macron and U.S. President Donald Trump meet at the White House in Washington, D.C., U.S., February 24, 2025. REUTERS/Brian SnyderEmmanuel Macron junto a Donald Trump. Crédito: REUTERS/Brian Snyder

La secuencia fue grabada por testigos a pie y personal de seguridad, quienes registraron a Macron interactuando con la policía y transeúntes, entre risas y algunos comentarios descontracturados.

Francia llega a la ONU reconociendo a Palestina

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo este lunes en una reunión de la ONU sobre la solución de dos Estados que su país reconoce al Estado de Palestina, con lo que se une a la mayoría de los demás Estados miembros de la ONU que ya lo han hecho. "Hoy declaro que Francia reconoce al Estado de Palestina", dijo Macron en la Conferencia Internacional de Alto Nivel para la Solución Pacífica de la Cuestión de Palestina y la Implementación de la Solución de dos Estados, copresidida por Francia y Arabia Saudí.

Mirá tambiénImputaron a Eduardo Bolsonaro por "amenazar a las autoridades judiciales y de otros poderes"

"Ha llegado el momento. Ya no podemos esperar", dijo Macron, quien añadió que "queremos dos Estados en paz y seguridad uno al lado del otro".

French President Emmanuel Macron gives a thumb up during a high-level meeting of heads of state on a two-state solution between Israel and the Palestinians at United Nations headquarters in New York City, U.S., September 22, 2025. REUTERS/Eduardo MunozEmmanuel Macron, presidente de Francia. Crédito: REUTERS/Eduardo Munoz

Con el reconocimiento de Francia, más de 150 países han anunciado su reconocimiento del Estado de Palestina. El domingo, Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal reconocieron de manera formal el Estado de Palestina para impulsar una "solución de dos Estados", mientras Israel sigue adelante con su ofensiva y anexión en Gaza a pesar de la creciente condena mundial.

Más videos que te pueden interesar

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Francia
Emmanuel Macron
Estados Unidos
Donald Trump
Videos

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro