#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Brasil

Imputaron a Eduardo Bolsonaro por "amenazar a las autoridades judiciales y de otros poderes"

La fiscalía brasileña imputó este lunes (22.09.2025) al diputado -hijo del expresidente Jair Bolsonaro- por "coacción", debido a sus maniobras para impulsar sanciones de Estados Unidos para interferir en el juicio por golpismo contra su padre.

Eduardo Bolsonaro. Reuters
 23:25
Por: 

La fiscalía de Brasil imputó este lunes (22.09.2025) al diputado Eduardo Bolsonaro por "coacción" debido a sus maniobras para impulsar sanciones de Estados Unidos para interferir en el juicio por golpismo contra su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

El exmandatario fue condenado este mes a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

Jair Bolsonaro fue trasladado al hospital DF Star de Brasilia bajo estricta custodia policial. Foto: ReuterJair Bolsonaro. Reuters

Eduardo Bolsonaro, instalado desde hace meses en Estados Unidos, fue procesado por "amenazar a las autoridades judiciales y de otros poderes" con que conseguiría "de las autoridades estadounidenses sanciones (...) si el proceso no acababa" como era deseable para su padre, indicó la fiscalía.

Las amenazas eran "inequívocas y consistentes" y buscaron "someter los intereses de la República y de toda la colectividad a sus propios designios personales", agregó.

También fue imputado el influenciador Paulo Figueiredo, por los mismos motivos. En cambio, la fiscalía desestimó la recomendación de la policía de imputar también a Jair Bolsonaro.

Nuevas sanciones

La inculpación se conoció el mismo día en que Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Brasil.

Trump ya impuso aranceles punitivos de 50% a algunas exportaciones brasileñas en represalia a lo que consideró una "caza de brujas" contra su aliado Bolsonaro. Su gobierno también castigó a varios altos funcionarios por el juicio.

U.S. President Donald Trump reaches out to shake hands with Brazil's President Jair Bolsonaro during a joint news conference in the Rose Garden of the White House in Washington, U.S., March 19, 2019. REUTERS/Kevin Lamarque Washington eeuu Jair Bolsonaro donald trump visita oficial del presidente de brasil reunion de mandatarios conferencia de prensa en la casa blancaTrump y Bolsonaro, en una imagen de archivo. Reuters.

Tras la sentencia del supremo contra Bolsonaro, la Casa Blanca había amenazado a Brasil con nuevas medidas.

Washington sancionó este lunes a la esposa del juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, que condujo el juicio contra Bolsonaro, así como a una empresa propiedad de su familia.

Además de la esposa del juez Moraes, Viviane Barci, fue penalizada la consultora Lex - Instituto de Estudios Jurídicos, con sede en Sao Paulo.

Las sanciones aplicadas en el marco de la ley Magnitsky implican que Viviane Barci y la empresa Lex no podrán efectuar ninguna actividad económica que involucre a un ciudadano o empresa estadounidense, así como el bloqueo de activos y la suspensión del visado.

Ese tipo de restricciones se aplicaban ya a su esposo. "La ilegal y lamentable aplicación de la Ley Magnitsky a mi esposa (...) violenta el derecho internacional, la soberanía de Brasil y la independencia judicial", reaccionó Moraes en una nota.

Messias: "No nos dejaremos intimidar"

En paralelo, al ser interrogado sobre reportes de prensa de que su visa fue revocada, el defensor general del Estado, Jorge Messias, dijo "recibir sin recelo la medida dirigida" contra él, sin dar más detalles.

Por su parte, Eduardo Bolsonaro vinculó su inculpación a las nuevas sanciones. Esto "subraya que la persecución política continúa. Pero es una pérdida de tiempo: no nos dejaremos intimidar", reaccionó en X.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Brasil
Jair Bolsonaro
Lula da Silva
Estados Unidos
Donald Trump

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro