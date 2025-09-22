Brasil

Imputaron a Eduardo Bolsonaro por "amenazar a las autoridades judiciales y de otros poderes"

La fiscalía brasileña imputó este lunes (22.09.2025) al diputado -hijo del expresidente Jair Bolsonaro- por "coacción", debido a sus maniobras para impulsar sanciones de Estados Unidos para interferir en el juicio por golpismo contra su padre.