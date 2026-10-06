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Nuevos choques entre estudiantes y la Policía durante una protesta masiva en Francia

Más de 250.000 personas se movilizaron este martes por mejores condiciones educativas. Hubo enfrentamientos y gases lacrimógenos en París, Estrasburgo y otras ciudades.

Nuevos choques entre estudiantes y la Policía durante una protesta masiva en Francia. Foto: ReutersNuevos choques entre estudiantes y la Policía durante una protesta masiva en Francia. Foto: Reuters
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Francia vivió este martes una nueva jornada de protestas estudiantiles con marchas masivas, bloqueos de colegios y enfrentamientos con la Policía en distintas ciudades, entre ellas París y Estrasburgo.

Según el Ministerio del Interior, más de 250.000 personas participaron de las movilizaciones en todo el país. Los organizadores elevaron la cifra a unas 450.000.

A masked protester holds a French flag in front of French CRS riot police amid clashes at Place de la Nation during a demonstration by high school and university students, supported by teachers' union and school parents, in Paris as part of a nationwide day of demonstrations and blockades, voicing anger over overcrowded classrooms, teacher shortages and dilapidated school buildings, which students blame on years of underinvestment, France, October 6, 2026. REUTERS/Yves HermanUn manifestante enmascarado sostiene una bandera francesa frente a la policía antidisturbios CRS francesa en medio de enfrentamientos en la Place de la Nation durante una manifestación de estudiantes de secundaria y universitarios, apoyados por sindicatos de profesores y padres de alumnos, en París, como parte de una jornada nacional de manifestaciones y bloqueos, expresando su indignación por las aulas superpobladas, la escasez de docentes y el deterioro de los edificios escolares, de lo que los estudiantes culpan a años de falta de inversión, Francia, 6 de octubre de 2026. REUTERS/Yves Herman

Gases lacrimógenos y choques

La Policía antidisturbios utilizó gases lacrimógenos para dispersar a grupos de manifestantes en varios puntos, mientras se registraron incidentes y detenciones durante la jornada.

Las protestas comenzaron a mediados de septiembre en liceos de los suburbios de París y luego se extendieron a más de mil establecimientos en todo el país.

El reclamo apunta principalmente a la falta de docentes, las aulas superpobladas, las extensas jornadas escolares y el deterioro de la infraestructura educativa.

Masked protesters face off with French police amid clashes at Place de la Nation during a demonstration by high school and university students, supported by teachers' union and school parents, in Paris as part of a nationwide day of demonstrations and blockades, voicing anger over overcrowded classrooms, teacher shortages and dilapidated school buildings, which students blame on years of underinvestment, France, October 6, 2026. REUTERS/Yves HermanManifestantes enmascarados se enfrentan con la policía francesa en medio de disturbios en la Place de la Nation durante una manifestación de estudiantes de secundaria y universitarios, apoyados por sindicatos de profesores y padres de alumnos, en París, como parte de una jornada nacional de manifestaciones y bloqueos, expresando su indignación por las aulas superpobladas, la escasez de docentes y el deterioro de los edificios escolares, de lo que los estudiantes culpan a años de falta de inversión, Francia, 6 de octubre de 2026. REUTERS/Yves Herman

Una movilización que lleva semanas

El movimiento se inició con bloqueos y suspensión de clases en escuelas secundarias y fue sumando el respaldo de docentes, padres, sindicatos y organizaciones estudiantiles.

La situación se agravó durante las últimas semanas por los choques con las fuerzas de seguridad, que dejaron cientos de heridos y miles de detenidos desde el comienzo de las protestas.

El Gobierno francés sostiene que parte de las manifestaciones derivó en episodios de violencia y vandalismo, mientras organizaciones de derechos humanos cuestionaron el uso de la fuerza policial.

REFILE - CORRECTING PHOTOGRAPHER NAME Fireworks explode near French CRS riot police amid clashes with protesters during a demonstration by high school and university students, supported by teachers' union and school parents, in Paris as part of a nationwide day of protests and blockades, voicing anger over overcrowded classrooms, teacher shortages and dilapidated school buildings, which students blame on years of underinvestment, France, October 6, 2026. REUTERS/Yves HermanFuegos artificiales explotan cerca de la policía antidisturbios CRS francesa en medio de enfrentamientos con manifestantes durante una manifestación de estudiantes de secundaria y universitarios, apoyados por sindicatos de profesores y padres de alumnos, en París, como parte de una jornada nacional de protestas y bloqueos, expresando su indignación por las aulas superpobladas, la escasez de docentes y el deterioro de los edificios escolares, de lo que los estudiantes culpan a años de falta de inversión, Francia, 6 de octubre de 2026. REUTERS/Yves Herman

La respuesta del Gobierno

El primer ministro Sébastien Lecornu ordenó a sus ministros abordar las principales demandas de los estudiantes y prometió revisar aspectos vinculados con la falta de personal, la infraestructura y la extensión de la jornada escolar.

El Ministerio de Educación también anunció mecanismos para que los alumnos puedan denunciar problemas en los establecimientos y adelantó un plan de medidas para responder a los reclamos.

La crisis educativa se desarrolla además en un contexto de fuerte presión sobre las cuentas públicas francesas y de discusión por el presupuesto de 2027.

Riot police move forward during a demonstration by French high school and university students in Strasbourg, as part of a nationwide day of protests and blockades over overcrowded classrooms, teacher shortages and dilapidated school buildings that students blame on years of underinvestment, France, October 6, 2026. REUTERS/Kai PfaffenbachLa policía antidisturbios avanza durante una manifestación de estudiantes de secundaria y universitarios franceses en Estrasburgo, como parte de una jornada nacional de protestas y bloqueos por las aulas superpobladas, la escasez de docentes y el deterioro de los edificios escolares que los estudiantes atribuyen a años de falta de inversión, Francia, 6 de octubre de 2026. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Tensión política antes de las presidenciales

Las protestas también ingresaron en el debate político de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Jean-Luc Mélenchon, referente de La Francia Insumisa, respaldó las demandas estudiantiles y calificó la movilización como una de las más importantes de las últimas décadas. Sus adversarios, en cambio, lo acusaron de intentar capitalizar el conflicto.

El Gobierno convocó reuniones de crisis para seguir la evolución de las movilizaciones y reforzó los dispositivos de seguridad en las principales ciudades.

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