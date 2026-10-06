Nuevos choques entre estudiantes y la Policía durante una protesta masiva en Francia

Un manifestante enmascarado sostiene una bandera francesa frente a la policía antidisturbios CRS francesa en medio de enfrentamientos en la Place de la Nation durante una manifestación de estudiantes de secundaria y universitarios, apoyados por sindicatos de profesores y padres de alumnos, en París, como parte de una jornada nacional de manifestaciones y bloqueos, expresando su indignación por las aulas superpobladas, la escasez de docentes y el deterioro de los edificios escolares, de lo que los estudiantes culpan a años de falta de inversión, Francia, 6 de octubre de 2026. REUTERS/Yves Herman