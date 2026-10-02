Al menos 17 personas fueron detenidas este jueves durante una protesta estudiantil en el centro de Santiago de Chile, convocada para rechazar posibles recortes en la educación pública. La movilización se produjo un día después de que el presidente José Antonio Kast presentara su proyecto de Presupuesto 2027.
Chile: 17 detenidos tras una protesta estudiantil contra posibles recortes en educación
La movilización recorrió el centro de Santiago y terminó con enfrentamientos, gases lacrimógenos y carros lanzaagua utilizados por Carabineros durante la jornada.
La manifestación fue organizada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y contó con la adhesión de los gremios de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Colegio de Profesores.
La protesta había sido autorizada por la Delegación Presidencial Regional Metropolitana y, de acuerdo con el balance inicial entregado por Carabineros, reunió a cerca de 6.000 personas.
Enfrentamientos
La jornada comenzó con una concentración de estudiantes en Plaza Italia, desde donde los manifestantes avanzaron por la Alameda en dirección al Palacio de La Moneda.
Durante el recorrido se produjeron enfrentamientos entre algunos participantes y efectivos policiales. Carabineros utilizó gases lacrimógenos y carros lanzaagua para dispersar a los manifestantes.
En algunos sectores, quienes participaban de los incidentes respondieron con piedras, botellas y palos contra los efectivos.
La Policía interrumpió el avance de la movilización cuando la columna había recorrido aproximadamente 800 metros.
El primer balance: 17 detenidos
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó que hasta ese momento había 17 personas detenidas y señaló que la cifra podía aumentar una vez que finalizaran los procedimientos de Carabineros.
Según el balance entregado durante la jornada, no se habían registrado saqueos ni funcionarios policiales lesionados.
La movilización se desarrolló en distintos puntos de la Alameda, mientras los manifestantes expresaban su rechazo a las modificaciones presupuestarias que podrían afectar el financiamiento de la educación pública.
Reclamos contra el Presupuesto 2027
La protesta tuvo lugar apenas un día después de la presentación del proyecto de Presupuesto 2027 por parte del Gobierno de Kast.
Los estudiantes y organizaciones que participaron de la movilización cuestionaron los posibles recortes destinados al sistema educativo y reclamaron por el impacto que podrían tener sobre el funcionamiento de las instituciones.
Durante la marcha también se escucharon consignas críticas hacia el modelo educativo implementado durante la dictadura militar chilena, en referencia al desarrollo de la educación privada durante ese período.
La movilización reunió a estudiantes, trabajadores y docentes en una jornada marcada por los reclamos vinculados al financiamiento de la educación pública.
Qué anunció el Gobierno de Kast
En medio de la discusión presupuestaria, el Gobierno aseguró que mantendrá la gratuidad de la educación superior pública para más de 600.000 estudiantes, luego de que meses atrás se analizara la posibilidad de limitar ese beneficio.
El proyecto presentado por el Ejecutivo también contempla un aumento del 9,1% en los recursos destinados a seguridad, una de las principales prioridades de la administración, y un incremento del 8,1% para las áreas vinculadas al crecimiento y el empleo.
La presentación del Presupuesto 2027 abrió así una nueva etapa de discusión política y parlamentaria en Chile, mientras las organizaciones estudiantiles anticiparon su rechazo a las medidas que puedan afectar los recursos destinados a la educación pública.