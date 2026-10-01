Violencia urbana

Incendios, bloqueos y detenciones: crece la protesta estudiantil en Francia

Las manifestaciones comenzaron por reclamos vinculados con la falta de docentes, el deterioro de los edificios y las condiciones de estudio. La protesta se extendió a cientos de escuelas y llegó también a las universidades, mientras se multiplican los episodios violentos.