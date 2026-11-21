Tensión en Europa

Francia atravesó una nueva jornada de protestas con menor convocatoria pero con incidentes aislados

En el sexto fin de semana consecutivo de reclamos por el alto costo de vida, el Ministerio del Interior contabilizó 82.500 manifestantes en todo el país, la cifra más baja desde octubre. Se registraron choques con las fuerzas de seguridad en París, Toulouse y Burdeos.