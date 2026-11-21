Manifestantes organizaron nuevas protestas hoy en París y varias otras ciudades francesas, lo que marca el sexto fin de semana consecutiva de movilizaciones desde que las protestas se convirtieron en graves disturbios el 17 de octubre, aunque la participación cayó a un nuevo mínimo.
Francia atravesó una nueva jornada de protestas con menor convocatoria pero con incidentes aislados
En el sexto fin de semana consecutivo de reclamos por el alto costo de vida, el Ministerio del Interior contabilizó 82.500 manifestantes en todo el país, la cifra más baja desde octubre. Se registraron choques con las fuerzas de seguridad en París, Toulouse y Burdeos.
De acuerdo con informes de medios de comunicación franceses, las manifestaciones en todo el país transcurrieron de manera mayormente pacífica.
Convocatoria dispar y operativo de seguridad
El Ministerio del Interior francés afirmó esta noche que 82.500 personas salieron a las calles en el orden nacional, mientras que los sindicatos que ayudaron a organizar las marchas situaron la cifra en 150.000.
Las protestas fueron organizadas por grupos de estudiantes, sindicatos y activistas de “chalecos amarillos”, entre otros.
El Gobierno francés tomó medidas de precaución estrictas, desplegando a 70.000 policías y gendarmes para mantener el orden.
El origen de las movilizaciones
Las protestas nacionales por el alto costo de vida se estallaron por primera vez el 17 de octubre y reunieron a unas 550.000 personas de acuerdo con el Gobierno y 800.000 de acuerdo con los organizadores.
Aquella noche, las manifestaciones en París y varias otras ciudades se convirtieron en disturbios. Cifras oficiales muestran que al menos 3.000 comercios a nivel nacional fueron saqueados o vandalizados.
Además de las protestas semanales de los sábados desde el 17 de octubre, los sindicatos también han organizado huelgas y marchas a mitad de semana. De acuerdo con estadísticas oficiales, la asistencia alcanzó el 5 de noviembre un máximo de 575.000 personas en todo el país antes de comenzar a disminuir. Los sindicatos anunciaron el 1 de diciembre como la próxima fecha de huelgas y protestas.
Incidentes aislados
En algunos puntos se registraron incidentes, según las crónicas del sitio Actualidad RT basadas en publicaciones de redes sociales.
En imágenes que corresponden a París se ve un cordón de agentes de las fuerzas del orden que golpea a los manifestantes a su paso.
Cerca del bulevar Voltaire, las tensiones comenzaron cuando la Policía empujó a algunos participantes de una marcha no autorizada.
Además, circularon imágenes en las que agentes sujetan a manifestantes, les pegan en la cabeza y les rocían gas lacrimógeno.
En Toulouse, los manifestantes lograron entrar en el centro de la ciudad, donde el mercado navideño fue atacado y sufrió actos de vandalismo.
En Burdeos se registraron fuertes choques en la plaza de la Bolsa, donde las fuerzas del orden intentaban dispersar a los manifestantes.