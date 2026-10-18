Al menos cuatro militares murieron y decenas resultaron gravemente heridos como consecuencia de un incendio de grandes proporciones que arrasó una zona de entrenamiento de una base de las Fuerzas Armadas de Canadá, en la provincia de Alberta, según confirmó este domingo el primer ministro de ese país, Mark Carney.
Canadá: cuatro militares muertos y decenas de heridos por un incendio en una base militar
El primer ministro Mark Carney confirmó el balance de víctimas y calificó el episodio como una de las peores tragedias militares del país en tiempos de paz.
El incendio se produjo en la base militar de Wainwright, situada unos 200 kilómetros al sureste de Edmonton, y se propagó rápidamente debido a las condiciones climáticas adversas, lo que obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia.
Carney calificó el episodio como una de las peores tragedias sufridas por las Fuerzas Armadas canadienses en territorio nacional durante tiempos de paz y confirmó que los familiares de los cuatro efectivos fallecidos ya fueron notificados.
Duelo nacional y heridos graves
El mandatario señaló además que decenas de militares permanecen gravemente heridos, mientras los equipos sanitarios y de emergencia continúan asistiendo a las víctimas. El jefe del Gobierno canadiense ordenó que las banderas de todos los edificios federales permanezcan a media asta en homenaje a los fallecidos y expresó sus condolencias a las familias.
"Nuestro país está de luto por los valientes miembros de nuestras Fuerzas Armadas que hemos perdido", afirmó Carney en una declaración pública realizada este domingo.
Bomberos, efectivos militares y servicios de emergencia civiles trabajaron para combatir las llamas, mientras ambulancias aéreas trasladaron heridos desde la zona del desastre hacia distintos centros asistenciales. Los hospitales de Wainwright, Edmonton, Red Deer y Calgary recibieron a numerosos heridos, algunos de ellos en estado grave.
Entre los afectados se encontraban reservistas y efectivos del Princess Patricia's Canadian Light Infantry, uno de los principales regimientos de infantería del Ejército canadiense.
Investigación sobre las causas
Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del incendio y señalaron que, hasta el momento, no existen indicios de que el episodio esté vinculado con una actividad terrorista.
Medios canadienses difundieron versiones según las cuales el siniestro pudo haberse originado durante un ejercicio militar con munición real, aunque esa hipótesis todavía no fue confirmada oficialmente.
Las primeras informaciones periodísticas habían mencionado un saldo de siete fallecidos, pero Carney precisó que hasta el momento son cuatro las muertes oficialmente confirmadas.
El ministro de Defensa, David McGuinty, y otros funcionarios del Gobierno canadiense tienen previsto brindar información adicional sobre las circunstancias del incendio y la situación de los heridos.