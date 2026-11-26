Cuatro personas fallecieron y otra resultó herida hoy por una presunta fuga de amoníaco en un barco industrial atracado en el puerto de Manta, en la provincia costera de Manabí, en el oeste de Ecuador, de acuerdo con un informe del Cuerpo de Bomberos citado por la prensa local.
Cuatro personas mueren en Ecuador por una presunta fuga de amoníaco en un barco industrial
El siniestro se desató en las bodegas de almacenamiento de pescado. Equipos de emergencia desplegaron un operativo especial para asistir a los tripulantes. Bomberos locales trabajaron en la evacuación del personal.
La emergencia se registró la tarde de este jueves en las bodegas o tanques refrigerados donde se almacena y conserva el pescado, según el reporte de los bomberos de Manta.
Labores de rescate en Manta
Tras recibir la alerta, unidades de emergencia ingresaron a la embarcación para atender el incidente y realizar las labores de rescate.
Los equipos también trabajaron en la evacuación de los demás tripulantes que permanecían en el barco.
Despliegue de unidades de auxilio
El operativo movilizó un camión de incendios, una unidad de materiales peligrosos, dos ambulancias y un vehículo de apoyo, de acuerdo con el reporte preliminar.
Hasta el momento, las autoridades no han identificado a las víctimas ni han establecido oficialmente las causas de la fuga y las circunstancias en las que se produjeron los fallecimientos.